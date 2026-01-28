"Κοινοτικές Ιστορίες Χορού" στα Φιλιατρά

Εργαστήρι με τίτλο "Κοινοτικές Ιστορίες Χορού", μέρος της δράσης Dancing Possibilities 1, θα πραγματοποιηθεί στα Φιλιατρά, στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο από τις 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου.

Θα διεξαχθεί με τη συνεργασία της Flock Collective ΑΜΚΕ και του Μορφωτικού συλλόγου Φιλιατρών «Ο Πυρσός», με τη δημιουργική συνεισφορά του ντόπιου, χορογράφου, performer και δάσκαλου χορού Αντώνη Λιβερόπουλου.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει: «Ελάτε να πούμε τις δικές μας ιστορίες σε ένα μοναδικό εργαστήρι που συνδυάζει την κίνηση, τη γραφή, το θέατρο. Δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες όλων των ηλικιών και διαφορετικών εμπειριών που θέλουν να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητα μέσα από τον χορό και τη γραφή.

Απευθύνεται επίσης σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία και περιορισμούς κίνησης. Οι " Κοινοτικές Ιστορίες Χορού" είναι μέρος της δράσης Dancing Possibilities 1 και πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και αιγίδα του ΥΠΠΟ στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Η δράση “Dancing Possibilities 1” προωθεί τη συμμετοχή διαφορετικών κοινοτήτων, σωμάτων και ηλικιών στη δημιουργική διαδικασία του χορού μέσα από συμμετοχικά εργαστήρια.»

Συντονίζουν: Θάλεια Δήτσα χορογράφος (MA Choreography), Χρήστος Πολυμενάκος δραματουργός και συγγραφέας (MA Performance Writing) και Ηλιάνα Φύλλα ερευνήτρια χορού (Phd Art History)

Ημέρες και ώρες Σεμιναρίου:

Παρασκευή 30/01/2026, 18.00-21.00

Σάββατο 31/01/2026, 16.00-19.00

Κυριακή 01/02/2026, 10.30-14.30

Πληροφορίες: Αντώνης Λιβερόπουλος 694 57 68 921

Κ.Μπ.