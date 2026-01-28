Σεμινάριο παραδοσιακών χορών έγινε στα Φιλιατρά

Ο έμπειρος ερευνητής και δάσκαλος Δημήτρης Ματζουράτος δίδαξε χορούς της πατρίδας του, της Κεφαλονιάς.

Με την παρουσίαση της ιστορίας και της παράδοσης σε βάθος πολλών χρόνων και με την επίδραση και επιρροή των Ευρωπαίων που άφησαν τα κατάλοιπα τους στο νησί, μετέδωσε το κέφι του και την εμπειρία του στους συμμετέχοντες, που ήταν ενθουσιασμένοι.

Από την πλευρά του συλλόγου τον ευχαρίστησαν για τη μετάδοση των γνώσεων του, ενώ ευχαρίστησαν και τους δασκάλους και τα μέλη των χορευτικών τμημάτων από την Καλαμάτα, την Κυπαρισσία, την Χώρα, τους Γαργαλιάνους, τη Ζαχάρω και φυσικά τους δασκάλους και τους χορευτές του Πυρσού. Με την ευχή να συναντηθούν και πάλι στο 3ο Σεμινάριο παραδοσιακών χορών, την επόμενη χρονιά.

Κ.Μπ.