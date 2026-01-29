Φιλιατρά: Μνημείο χαρακτηρίστηκε το κτηριακό συγκρότημα του ΑΣΟ στην Αγία Κυριακή

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται: “Σας ανακοινώνουμε ότι με τη συνημμένη Απόφαση ΥΠΠΟ/547528/24.12.2025 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24/τ.Δ΄/20.01.2026, χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6, παρ. 1γ, του Ν.4858/2021, τα κελύφη του κτηριακού συγκροτήματος ΑΣΟ, φερόμενης ιδιοκτησίας Συνεταιριστικής Κορινθιακής Σταφίδας, Αγροτική Συνεταιριστική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία, στην Τ.Κ. Αγίας Κυριακής, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, στο όριο της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του μαντρότοιχου, όπως αυτό οριοθετείται στο συνημμένο στην Απόφαση Τοπογραφικό Διάγραμμα με στοιχεία Α,Β,Γ,…,Σ,Α υπό κλίμακα 1:200 και τον πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 που συναρτάται σε αυτό, διότι, είναι το μοναδικό σωζόμενο κτηριακό συγκρότημα του ΑΣΟ στην περιοχή, με διττή λειτουργία ως Εργοστάσιο Σταφίδας και Οινοποιείο, τα κτήριά του διατηρούν την αρχική τους μορφολογία και κατασκευαστική δομή, φέρουν ιδιαίτερα αξιόλογα στοιχεία από βιομηχανική, αρχιτεκτονική, μορφολογική και ιστορική άποψη και αποτελεί τεκμήριο της εξέλιξης της περιοχής στα μέσα του

19ου αιώνα.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επί του ανωτέρω μνημείου (επισκευή, συντήρηση, προσθήκη) ή οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αυτού χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του (Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων, Γ' Σεπτεμβρίου 42 και Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 104 33 - Αθήνα, τηλ. 210/52.19.029 και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Μαιζώνος 17, Τ.Κ 262 23 – Πάτρα, Τηλ. 2610-225147, 2610-225186”.