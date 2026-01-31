Παγκόσμια πρωτιά για την Καλαμάτα: Καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025

Ιστορική διάκριση πέτυχε η Καλαμάτα στη διεθνή σκηνή της street art, καθώς η εντυπωσιακή τοιχογραφία με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), αναδείχθηκε επίσημα η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025, στο πλαίσιο των παγκόσμιων “Best Of Awards” του Street Art Cities.

Μετά από μια δυναμική πορεία και έντονη συμμετοχή του κοινού από όλο τον κόσμο, η τοιχογραφία που κοσμεί την όψη του κτηρίου Παπαδημητρίου κατέκτησε την κορυφή της τελικής ψηφοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και την καλλιτεχνική της αξία.

Το έργο δεν ήταν άγνωστο στη διεθνή κοινότητα, καθώς είχε ήδη αναδειχθεί πρώτο παγκοσμίως για τον μήνα Νοέμβριο, κατακτώντας την κορυφή στα “Best of November 2025” του Street Art Cities. Από τότε διατηρούσε σταθερά την πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη, μέχρι και την επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, που έστεψε την Καλαμάτα παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Τα “Best Of Awards” του Street Art Cities αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο της αστικής τέχνης. Κάθε χρόνο συγκεντρώνουν κορυφαία έργα από πόλεις σε όλο τον κόσμο, με το κοινό να ψηφίζει με βάση την πρωτοτυπία, την τεχνική αρτιότητα και το καλλιτεχνικό αποτύπωμα κάθε δημιουργίας.

Η παγκόσμια αυτή διάκριση αποτελεί ορόσημο για την Καλαμάτα, ενισχύοντας αποφασιστικά τη διεθνή πολιτιστική της ταυτότητα και καθιερώνοντάς την ως σημείο αναφοράς στον σύγχρονο αστικό πολιτισμό. Παράλληλα, λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο εξωστρέφειας, ενισχύοντας την τουριστική προβολή της πόλης και προσελκύοντας επισκέπτες με ενδιαφέρον για την τέχνη και τον πολιτισμό.

Ταυτόχρονα, ανοίγει τον δρόμο για νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες, επενδύσεις και δράσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής δημιουργικότητας και ενισχύοντας το πολιτιστικό brand της Καλαμάτας. Η πόλη αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς μητροπόλεις στον χάρτη της παγκόσμιας urban art.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο ήταν η πρώτη δήλωση του δημιουργού της τοιχογραφίας, Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Όπως ανέφερε στο facebook, το έργο ξεκίνησε «από έναν μικρό δρόμο της πόλης» για να φτάσει «στην κορυφή του κόσμου», υπογραμμίζοντας ότι «δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού». Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, καθώς και όλους όσοι στήριξαν το έργο με την ψήφο και τη διάδοσή του, τονίζοντας ότι η διάκριση αυτή είναι συλλογική. Παράλληλα, δήλωσε πως συνεχίζει με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα αφορά όλους και για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε.