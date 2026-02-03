Εκδήλωση αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικώτση στην Καλαμάτα

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνης, σε συνεργασία με τις εκδόσεις «Ογδοο», με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Άννας Μπιθικώτση, με τίτλο: «Και πατέρας και μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922–2005».

Πρόκειται για μια κατάθεση ψυχής της κόρης προς τον πατέρα, μια εξιστόρηση που ακροβατεί ανάμεσα στον άνθρωπο Γρηγόρη και στο ίνδαλμα που σφράγισε την ελληνική μουσική ιστορία. Η παρουσίαση θα λάβει τη μορφή μουσικής παράστασης, αναβιώνοντας στιγμές που έγιναν κτήμα της εθνικής μας μνήμης.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει η Σοφία Καπετανάκη, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, που έχει αναλάβει και το συντονισμό, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής Νίκος Βερβερίδης και η μαθήτρια Ιουλία Χρονοπούλου. Αναγνώσεις αποσπασμάτων θα πραγματοποιήσουν η Αννα Μπιθικώτση και ο Σωτήρης Δογάνης, ο οποίος θα ερμηνεύσει και τραγούδια του μεγάλου λαϊκού δημιουργού.

Στην εκδήλωση συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας», με το Λαϊκό Σύνολο και τη Χορευτική Ομάδα. Επί σκηνής θα βρεθούν οι Γιώργος Κατσαπάρας και Μισέλ Ντιρστάιν στο μπουζούκι, καθώς και η Ιουλία Χρονοπούλου στο πιάνο και στη φωνή. Υπεύθυνος καθηγητής του συνόλου είναι ο Νίκος Βερβερίδης, ενώ τη χορευτική ομάδα καθοδηγούν οι Θωμάς Παλάντζας και Σοφία Πουλοπούλου.

Μια βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο που ένωσε τις φωνές των Ελλήνων, μέσα από τα μάτια της κόρης του και την αγκαλιά της Καλαμάτας που τιμά τον πολιτισμό. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μέσα σε αυτό το λεύκωμα μνήμης καταγράφω με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή μου δίπλα στον ακριβό μου πατέρα, τον Γρηγόρη, τον δικό σας Μπιθικώτση. Αγγίζω με σεβασμό τις στιγμές μας, έτσι όπως τις βίωσα, άλλοτε μέσα από τα παιδικά μου μάτια και άλλοτε μέσα από τα μάτια της εφηβείας αλλά και της ωριμότητας. Θυμάμαι το χρονολόγιο του φωτεινού έργου του, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν και πρωτοπαρουσιάστηκαν οι συνθέσεις του, καθώς και οι συνθέσεις των μεγάλων ποιητών και συνθετών μας, τις οποίες ταξίδεψε με τη φωνή του στην αθανασία. Το πόνημα διανθίζεται με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό μου αρχείο, με καταχωρήσεις στον τύπο από το 1963 έως και το 2005 και με ιστορικά ντοκουμέντα που σκιαγραφούν την ελληνική κοινωνία, χρήσιμα για τον αναγνώστη και τον ερευνητή. Μέσα από την άγρυπνη καρδιά της μάνας μου, της Θεοκλείας, της πρώτης συντρόφου της ζωής του, των αδελφών του και των φίλων του, καθώς και των ανυπέρβλητων συνθετών, ποιητών και κλασικών ερμηνευτών μας, καταθέτω χωρίς φειδώ από το άλφα έως το ωμέγα τη ζωή τους δίπλα του. Μέσα από τις μνήμες τους έρχονται στο φως τα άγνωστα για μας ενθυμήματά τους, τα αισθήματα και οι στοχασμοί τους. Ξαναβρίσκω τα λόγια που μου έλεγε! Τις αναμνήσεις μου, τις παραστάσεις της ψυχής του πίσω από τα φώτα, αυτές που δεν είδε και δεν χειροκρότησε κανείς. Παραστάσεις ψυχής που φτερούγισαν στους ουρανούς της ζωής που συμπορευτήκαμε. Με μια βαθιά βουτιά στη ζωή της οικογένειάς μου, ανασύρω την ίδια τη ζωή μας από τον βυθό του παρελθόντος, γυρνώντας τον χρόνο πίσω και μετρώντας, κύμα το κύμα, τα ταξίδια του από το πρώτο ως το τελευταίο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Αννα Μπιθικώτση είναι Ελληνίδα ποιήτρια, συγγραφέας, στιχουργός, παραγωγός και χρονογράφος. Πατέρας της Άννας Μπιθικώτση ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και μητέρα της η πρώτη του γυναίκα, η Θεόκλεια. Η Άννα Μπιθικώτση γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής. Aποφοίτησε με άριστα από τις Σχολές Καλογραιών, Καλών Τεχνών και «Βελουδάκη». Συγκεκριμένα υπήρξε απόφοιτος της Σχολής Ορθοδόξων Καλογραιών «Θεομήτωρ», της Σχολής Καλών Τεχνών και της Σχολής μοντελίστ «Βελουδάκη».