Εκδήλωση για τον εορτασμό του ιστορικού “Ρεσάλτο” της Κορώνης

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον εορτασμό του ιστορικού “Ρεσάλτο” της Κορώνης το 1824, πραγματοποιεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 5 το απόγευμα, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Δήμος, στις 5 το απόγευμα, θα τελεστεί τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων μέσα στο κάστρο της Κορώνης.

Θα ακολουθήσουν κατάθεση στεφανιών, προσκλητήριο πεσόντων, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων νεκρών, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των σχολείων, χαιρετισμός του δημάρχου Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα και σύντομη ομιλία από τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Σιψά. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί κάθοδος της πομπής με φανάρια και συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Πύλου - Νέστορος στην πλατεία του ναού Αγίου Δημητρίου, όπου θα ακολουθήσουν χορευτική απόδοση του μελοποιημένου Μοιρολογιού, που αφορά στο “Ρεσάλτο” και παραδοσιακοί χοροί από τους πολιτιστικούς συλλόγους.