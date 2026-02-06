Σε αποκριάτικους ρυθμούς από σήμερα η Καλαμάτα - Μεταφέρεται η έναρξη στην Κεντρική Αγορά λόγω κακοκαιρίας

Σε αποκριάτικους ρυθμούς μπαίνει από σήμερα, ο Δήμος Καλαμάτας με την τελετή έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή εξωστρέφειας, χαράς και συμμετοχής.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, η τελετή έναρξης μεταφέρεται στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, στις 8 μ.μ.

Η βραδιά υπόσχεται ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο μουσική, χορό και εκπλήξεις, με την παρουσίαση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ, την παράδοση των καρναβαλικών λαβάρων στα πληρώματα, DJ set από τον Giorgos Rempelos και ένα εκρηκτικό μουσικοχορευτικό show από τους Passepartout Band. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη.

Νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί δεξίωση προς τιμήν της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η τελετή παράδοσης του λαβάρου του Καλαματιανού Καρναβαλιού στον Δήμαρχο της πόλης, ως συμβολική πράξη έναρξης της μεγάλης γιορτής.