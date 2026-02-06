Ελένη Γερασιμίδου: Παρουσιάζεται το βιβλίο “30 μικρά διηγήματα” στην Καλαμάτα

Το βιβλίο της Ελένης Γερασιμίδου “30 μικρά διηγήματα” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Σύγχρονη εποχή", θα παρουσιαστεί στις 9 μ.μ. στο Πολυχώρο Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας», Κουτσομητοπούλου 13, στην Καλαμάτα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, συγγραφέας, ο Βασίλης Καλαμαράς, δημοσιογράφος και ο Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, δάσκαλος.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Φίλιππος Σοφιανός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας. «30 μικρά διηγήματα» Τριάντα μικρά διηγήματα γεμάτα αναμνήσεις και νοσταλγία. Τριάντα μικρές ιστορίες ενηλικίωσης. Η Θεσσαλονίκη του παρελθόντος. Τα νιάτα, ο έρωτας, η φιλία, η φτώχεια, αλλά και η αλληλεγγύη, ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο. Όλ’ αυτά ειπωμένα με την απλή, λαγαρή γλώσσα της Ελένης Γερασιμίδου. Δοσμένα σα μια θεατρική παράσταση, σαν ένας θεατρικός μονόλογος, που μας προτρέπει να αναλογιστούμε τις δικές μας εμπειρίες του παρελθόντος, οι οποίες καθορίζουν τις επιλογές του μέλλοντός μας.