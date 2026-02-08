Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις της εφηβικής ομάδας

Το θεατρικό ταξίδι της εφηβικής ομάδας της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη με την παράσταση «Το Γαλάζιο Πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ.

Οι τρεις τελευταίες παρουσιάσεις δόθηκαν σε μαθητές σχολείων της πόλης, οι οποίοι υποδέχθηκαν τους νεαρούς ηθοποιούς με θερμό χειροκρότημα, σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερης συγκίνησης λίγο πριν το φινάλε της παραγωγής.

Τη διδασκαλία, τον συντονισμό και την καλλιτεχνική καθοδήγηση της ομάδας είχε ο Παναγιώτης Αδάμ, ο οποίος επιμελήθηκε επίσης τα σκηνικά και τους φωτισμούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα. Στην παράσταση συμμετείχαν ακόμη ο Στάθης Γυφτάκης (μουσική επιμέλεια), η Λίλλυ Τριαντάρη (φωνητική διδασκαλία), ο Λουκάς Θεοδοσόπουλος (κίνηση) και οι Γιώργος και Κώστας Αγγελόπουλος (κατασκευή σκηνικών).

Στα τεχνικά συνέβαλαν ο Γιώργος Μίνος και ο Σωτήρης Συκάς στους φωτισμούς. Η παραγωγή αποτέλεσε μία ακόμη δημιουργική εμπειρία για τα μέλη της εφηβικής ομάδας, που αφιέρωσαν χρόνο και προσπάθεια σε μια συλλογική καλλιτεχνική διαδικασία. Σχολεία της Καλαμάτας και εκπαιδευτικοί στήριξαν τη δράση, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές να παρακολουθήσουν τη θεατρική προσέγγιση του έργου.

Η παράσταση έκλεισε έναν κύκλο δουλειάς που ανέδειξε τη σημασία της θεατρικής παιδείας ως μέσο καλλιέργειας έκφρασης, συνεργασίας και δημιουργικότητας για τη νέα γενιά.