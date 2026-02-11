Καλαμάτα: Αυλαία ρίχνει η παράσταση «Ο μύθος της κατσίκας»

Αυλαία ρίχνει αυτό το Σαββατοκύριακο η παράσταση «Ο μύθος της κατσίκας», αλληγορικό έργο του Γιώργου Σκούρτη, σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου, από το θεατρικό σχήμα «Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος» που λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού και των περιορισμένων θέσεων, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί μια επιπλέον παράσταση στις 6.15 μ.μ.

Συμμετέχουν οι Αρμάν Καραπετιάν, Εφη Μπετιχαβά, Σοφία Μποτσέα, Χαρούλα Νίκου και Μιμίκα Τάσση. Πρόκειται για ένα βαθιά πολιτικό και επίκαιρο έργο, που θέτει καίρια ερωτήματα γύρω από την έννοια της ελευθερίας και τα όριά της.

Σε έναν κόσμο όπου όλοι ονειρεύονται να ζήσουν ελεύθεροι, μήπως η ίδια η φαντασίωση της ελευθερίας επιβεβαιώνει τελικά την αιχμαλωσία μας; Το έργο καλεί τον θεατή να στραφεί ξανά προς τον άνθρωπο μέσα του -το πλάσμα με τα δύο πόδια και τα δύο χέρια που διεκδικεί ζωή χωρίς δεσμά -πριν αυτό αναγκαστεί να μεταμορφωθεί σε κτήνος για να επιβιώσει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία / Διασκευή: Πάνος Ηλιόπουλος. Κοστούμια: Κώστας Κατσουλάκης. Σκηνικά / Φωτισμοί / Μουσική επιμέλεια: Πάνος Ηλιόπουλος. Χορογραφία: Μαρκέλλα Τζαφέρη, Πάνος Ηλιόπουλος. Επεξεργασία κειμένων: Ελένη Γιαννούλη. Φωτογραφίες: Κάλλι Κολόζη. Βίντεο: Ανδρέας Καρασπήλιος. Ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου: Band apart studio. Σχεδιασμός αφίσας: Ανδρέας Καρασπήλιος, Κάλλι Κολόζη. Μακιγιάζ: Βαλίνα Τσιχριτζή (Valina Make-up Artist). Κατασκευή κοστουμιών: Βούλα Σαρδέλη. Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Αγγελόπουλος, Κώστας Αγγελόπουλος. Ομάδα υποστήριξης κατασκευής σκηνικού: Αρμάν Καραπετιάν, Λευτέρης Καρμοίρης, Μιμίκα Τάσση, Χαρούλα Νίκου. Φωτιστικές εγκαταστάσεις / Χειρισμός φωτισμού: Γιώργος Λαπέας. Ηχητικές εγκαταστάσεις: Χρήστος Κουτσαϊμάνης. Χειρισμός ήχου: Παναγιώτης Μελιγαλιώτης. Επιμέλεια ηλεκτρονικών κειμένων και κειμένων εντύπων: Νίκος Κυριακουλάκος. Επιμέλεια, σελιδοποίηση, ηλεκτρονική επεξεργασία υλικού εντύπων, ηλεκτρονικού προγράμματος και site: GRAIN marketing. Δημιουργία e-προγράμματος και site: Γιώργος Ασημακόπουλος. Εκτυπώσεις εντύπων, αφισών: Τυπογραφείο Γεώργιος Δικαίος Ο.Ε. Για κρατήσεις: 6907079991 – 6934009269. Παρασκευή 13/2 στις 9.15 μ.μ. Σάββατο 14/2 στις 6.15 μ.μ. (επιπλέον παράσταση) και 9.15 μ.μ. Κυριακή 15/2 στις 9.15 μ.μ.