Η «Νέα Σκηνή» δικαίωσε τις προσδοκίες με το «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ»

Με το «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ» η θεατρική ομάδα «Νέα Σκηνή» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι αντιμετωπίζει το θέατρο όχι ως χόμπι, αλλά ως ουσιαστική καλλιτεχνική κατάθεση. Η παράσταση, βασισμένη στο ομότιτλο έργο της Ελένης Αλεβίζου, «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ», Λεξίτυπον, 2025 σε θεατρική διασκευή της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου και σκηνοθεσία του Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλου, παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο και κέρδισε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον και το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στον πυρήνα του έργου βρισκόταν ένα φαινομενικά αθώο δείπνο οκτώ προσώπων, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ρόλων και αποκαλύψεων. Καθώς η βραδιά προχωρούσε, οι ήρωες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το παρελθόν τους, με κρυμμένες αλήθειες και με γεγονότα που τους συνέδεαν πολύ πιο βαθιά απ’ όσο αρχικά φαινόταν. Η πλοκή αναπτύχθηκε σταδιακά, με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τέλος.

Επρόκειτο για μια μαύρη κωμωδία – αστυνομικό μυστήριο, που θύμιζε Αγκάθα Κρίστι, χωρίς όμως να εγκλωβίζεται στη φόρμα του «ποιος είναι ο ένοχος». Το έργο αξιοποίησε το εύρημα του δείπνου και ενός παιχνιδιού ρόλων για να ξεδιπλώσει τις ζωές των ηρώων, τα μυστικά, τις ενοχές και τα τραύματα που κουβαλούσαν. Το χιούμορ συνυπήρξε με τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης, ενώ η ένταση χτίστηκε μεθοδικά μέχρι την τελική ανατροπή.

Η θεατρική διασκευή της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύστοχη. Ένα σύγχρονο λογοτεχνικό έργο μεταφέρθηκε στη σκηνή με ρυθμό, καθαρότητα και θεατρική οικονομία, χωρίς να χαθεί το βάθος των χαρακτήρων. Η επιλογή να παραμείνουν σχεδόν όλοι οι ήρωες επί σκηνής στο μεγαλύτερο μέρος του έργου ενίσχυσε την αίσθηση εγκλωβισμού και συλλογικής σύγκρουσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι η θεατρική διασκευή υπογράφηκε από την Ισμήνη Κωνσταντοπούλου, αδελφή της συγγραφέα του έργου Ελένης Αλεβίζου. Η συγγενική αυτή σχέση δεν λειτούργησε περιοριστικά, αλλά αντίθετα συνέβαλε σε μια βαθιά κατανόηση του κειμένου και των χαρακτήρων, κάτι που αποτυπώθηκε στη σκηνική ροή και στη δραματουργική συνοχή της παράστασης.

Η σκηνοθεσία του Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλου κράτησε με επιτυχία τις ισορροπίες ανάμεσα στο ανάλαφρο και το δραματικό στοιχείο. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος και «καλοκουρδισμένος», χωρίς κοιλιές, παρά το πλήθος των ηθοποιών και την απαιτητική σκηνική συνύπαρξή τους. Τα σκηνικά και η επιμέλεια της μουσικής, επίσης δικής του ευθύνης, λειτούργησαν υποστηρικτικά και όχι επιδεικτικά, δημιουργώντας ένα οικείο σκηνικό περιβάλλον που σταδιακά απέκτησε υποβλητική ένταση, ενώ τα ενδύματα εποχής του οίκου Galaniss fashion-handmade Κωνσταντίνα & Πάττυ Γαλάνη συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που γεφύρωνε το παρελθόν με τη σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του έργου.

Η παράσταση άνοιξε με μια σιωπηλή, κινηματογραφική χειρονομία: το σύντομο βίντεο του Γιώργου Γκόρη λειτούργησε ως προοίμιο, εισάγοντας τον θεατή σε έναν κόσμο υπαινιγμών και προσμονής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Άγγελου Στρατουδάκη, που μοίραζε τα γράμματα στους καλεσμένους του δείπνου, δεν λειτούργησε αφηγηματικά αλλά συμβολικά. Το παιδί έγινε ο φορέας μιας αθόρυβης μετάβασης: από το καθημερινό στο τελετουργικό, από την αθωότητα στο παιχνίδι των ρόλων που επρόκειτο να αποκαλυφθεί.

Η επιστροφή του στο τέλος της παράστασης, αυτή τη φορά με ποδήλατο, δεν επανέλαβε απλώς την αρχική εικόνα, αλλά τη μετέτρεψε. Μέσα σε έναν χώρο όπου οι ενήλικες χαρακτήρες είχαν εξαντλήσει τις λέξεις και τις αλήθειές τους, η σιωπηλή του διέλευση πρότεινε τη συνέχεια ως δυνατότητα και όχι ως απάντηση. Έτσι, η παιδική φιγούρα λειτούργησε ως πλαίσιο και σχόλιο μαζί: υπενθύμιση ότι, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν ειπωμένα, κάτι παραμένει ανοιχτό, η κίνηση, η ζωή, η ελπίδα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο σύνολο των ηθοποιών της «Νέας Σκηνής». Οι ερμηνείες χαρακτηρίστηκαν από ομαδικότητα, απουσία «βεντετισμού» και ουσιαστική συνεργασία. Όπως φάνηκε και επί σκηνής, επρόκειτο για μια δεμένη ομάδα που δούλεψε με κοινό στόχο και αγάπη για το αποτέλεσμα — και αυτό ακριβώς ήταν που πέρασε στο κοινό.

Δεν ήταν τυχαία άλλωστε η φιλοσοφία που διατύπωνε ο πρόεδρος της ομάδας, Ανδρέας Βρυώνης, ότι το θέατρο είναι «ένα μεγάλο σχολείο που βελτιώνει χαρακτήρες και συμπεριφορές». Το «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ» απέδειξε έμπρακτα ότι ο ερασιτεχνισμός, με την αυθεντική έννοια του όρου —του ανθρώπου που είναι εραστής της τέχνης— μπορεί να παράγει παραστάσεις με ποιότητα, συνέπεια και καλλιτεχνικό ήθος.

Η «Νέα Σκηνή» ρίσκαρε, επέλεξε έργα διαφορετικά μεταξύ τους και στόχευσε ψηλά. Μετά το «Φάντασμα του Κάντερβιλ» και το «Σεντόνι της Εστερέλας», το φετινό της εγχείρημα ήρθε να προστεθεί σε μια πορεία που δείχνει ξεκάθαρα ότι τίποτα δεν γίνεται πρόχειρα. Και το κοινό, που γέμισε την αίθουσα και αγκάλιασε την παράσταση, αποτέλεσε την καλύτερη επιβεβαίωση ότι αυτή η προσπάθεια βρήκε τον στόχο της.

Το «Δείπνο για Οχτώ στις Οχτώ» πρόσφερε ανάλαφρα, αλλά όχι επιφανειακά, θεατρικά βράδια και άφησε στο τέλος κάτι πολύτιμο: την αίσθηση ότι το θέατρο, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να είναι ζωντανό, ουσιαστικό και βαθιά ανθρώπινο.

Μετά την επιτυχία του «Δείπνου για Οχτώ στις Οχτώ», οι προσδοκίες για το μέλλον της «Νέας Σκηνής» είναι υψηλές, αλλά όχι άδικες. Η ομάδα έχει αποδείξει ότι δεν αρκείται σε ασφαλείς επιλογές και ότι αντιμετωπίζει κάθε παράσταση με σοβαρότητα και πάθος. Το κοινό, που πλέον την αναγνωρίζει ως ένα στέρεο καλλιτεχνικό σχήμα, περιμένει νέα έργα που θα συνεχίσουν να συνδυάζουν το χιούμορ με τη βαθύτερη αναζήτηση των ανθρώπινων σχέσεων και μυστικών.

Η «Νέα Σκηνή» φαίνεται έτοιμη να δοκιμάσει ακόμα πιο απαιτητικές θεατρικές φόρμες, να πειραματιστεί με τη σκηνογραφία και τη μουσική, και να φέρει στη σκηνή ιστορίες που θα προκαλέσουν το κοινό να σκεφτεί, να συγκινηθεί και να γελάσει ταυτόχρονα. Όσο η ομάδα διατηρεί αυτή τη συνέπεια, η συνέχεια προμηνύεται ενδιαφέρουσα και γεμάτη δημιουργικές εκπλήξεις, με το ίδιο ήθος και την ίδια αγάπη για το θέατρο που τη χαρακτηρίζει.