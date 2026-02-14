Η καρδιά του Καλαματιανού Καρναβαλιού «χτυπά» στην Αμφείας

Σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και τη «Φάρις», αλλά πρωτίστως χάρη στις πρωτοβουλίες των επαγγελματιών, η Αμφείας επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά γιατί αποτελεί τον πιο σταθερό πυρήνα της αποκριάτικης διασκέδασης στο Ιστορικό Κέντρο. Με συνεχόμενα θεματικά events, μουσικές βραδιές και parties διαφορετικής αισθητικής, ο πεζόδρομος διατηρεί καθημερινά ζωντανή την καρναβαλική διάθεση, αποδεικνύοντας ότι ο θεσμός δεν περιορίζεται σε λίγες ημέρες αλλά χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η αρχή έγινε χθες με τον «Διαγωνισμό Μίμησης Eurovision» από το Group 5 στο Kyttaro Bar, όπου τραγούδι, performance και χιούμορ δημιούργησαν μια βραδιά γεμάτη ενέργεια. Ακολουθεί σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ. το αποκριάτικο Anti-Valentine Party επίσης στο Kyttaro, υπενθυμίζοντας ότι το Καρναβάλι χωρά όλα τα συναισθήματα, ακόμη και την… αντικαρναβαλική διάθεση. Αύριο Κυριακή, στις 8:00 μ.μ., ο ίδιος χώρος φιλοξενεί μια ιδιαίτερη αποκριάτικη βραδιά αφιερωμένη στον ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας. Μουσική, χορός και μεταμφιέσεις συνδυάζονται με την κοινωνική προσφορά, φέρνοντας στο προσκήνιο το γεγονός ότι το Καρναβάλι δεν είναι μόνο διασκέδαση αλλά και αφορμή για αλληλεγγύη. Την Τετάρτη 18/2 στις 10 μ.μ. θα γίνει της... Πόπινς στο 1821 Bar, από το Group 20/122. Στη συνέχεια, η Αμφείας ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ρυθμό: Το μεγάλο Street Party στις 19 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ. μετατρέπει τον πεζόδρομο σε ανοιχτό dance floor με DJ set και καρναβαλική ατμόσφαιρα, ενώ το Disco Kitserela Night την Παρασκευή 20/2 στο Kyttaro επαναφέρει τη λάμψη της disco εποχής, δίνοντας χρώμα και retro διάθεση στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Μέσα από αυτή τη διαδοχή εκδηλώσεων, ο πεζόδρομος της Αμφείας λειτουργεί σαν «καρδιά» του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Καταστήματα, ντόπιοι και επισκέπτες γίνονται μία παρέα, δημιουργώντας καθημερινά εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής διοργάνωσης. Δείτε όλες τις εκδηλώσεις στη σελίδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο facebook.

Τ.Αν.