Προς την ψηφιακή εποχή η Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας με 3D εκθέσεις και εικονικές περιηγήσεις

Απόφαση έγκρισης μελέτης για την πράξη «Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας», σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση αυτής και υποβολής πρότασης έλαβε σήμερα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης έργου ανέρχεται στο ποσό των 349.898,24 ευρώ. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος» στεγάζεται από το 2002 σε νεοκλασικό κτήριο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Είναι χώρος μαρτυρίας και μνήμης της γενναιοδωρίας εικαστικών δημιουργών.

Φιλοξενεί τα έργα που δωρίστηκαν από τους δημιουργούς τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1986 για την ανοικοδόμηση της πόλης, έργα που η Καλαμάτα προτίμησε να φυλάξει για να αποτελέσουν τον πυρήνα της "συλλογής" της Δημοτικής Πινακοθήκης.

Ο πυρήνας των έργων της χαρακτηρίζεται από πολυμορφία εικαστικών τάσεων και ρευμάτων. Τα εν λόγω έργα έχουν εμπλουτιστεί και από μεταγενέστερες δωρεές αρκετών καλλιτεχνών. H Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας διεκδικεί μια ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική δραστηριότητα της χώρας.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα υλοποιηθούν: 1. Φωτογράφιση, τεκμηρίωση και επεξεργασία 364 έργων τέχνης και 122 χαρτών, 2. Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης, 3. Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου, 4. Δημιουργία 3D εικονικής έκθεσης, 5. Εικονική περιήγηση, 6. Ψηφιακό Ξεναγό, 7. Επαυξημένη Πραγματικότητα, 8. Ντοκιμαντέρ για την ιστορία της έκθεσης.