«Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» από αύριο στο Πνευματικό Κέντρο - Μια παράσταση που θα καθηλώσει τους θεατές

Μ' αυτό το έργο ο Μπρεχτ επιθυμούσε να κατακτήσει την αμερικάνικη θεατρική σκηνή, γι' αυτό και αποπειράται να εξηγήσει την άνοδο του Χίτλερ στον καπιταλιστικό κόσμο μεταφέροντάς την στο γκανγκστερικό περιβάλλον του Σικάγο. Οπως σημειώνει η Θεατρική Διαδρομή, ο χαρακτήρας του αποτρόπαιου επώνυμου ήρωα, ο οποίος ομοιάζει αρκετά και με τον περιβόητο γκάνγκστερ Αλ Καπόνε, δομήθηκε πάνω στο πρότυπο του σαιξπηρικού "Ριχάρδου του 3ου".Το παραβολικό αυτό δράμα ανήκει στο "Επικό Θέατρο" και ο στόχος του Μπρεχτ, που είναι η αποκάλυψη μέσω της επικάλυψης, επιτυγχάνεται μέσω της μεθόδου της αποστασιοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η πρόεδρος της «Θεατρικής Διαδρομής», Μαρία Τούμπουρου, είπε: «Είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ απαιτητικό. Νομίζω ότι το θεατρόφιλο κοινό για άλλη μια φορά θα αγκαλιάσει αυτή την παραγωγή. Εμείς την αγαπήσαμε, την πιστέψαμε, πιστεύουμε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση και αυτό θα φανεί εκ του αποτελέσματος».

Ο σκηνοθέτης Κώστας Χαλκιάς σημείωσε πως το δεύτερο έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ που ανέβηκε στην Ελλάδα ήταν ο «Αρτούρο Ούι», το 1961. Ο ίδιος είχε παίξει στο έργο σε παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας πριν από 41 χρόνια. Είπε πως: «Σε αυτή την παράσταση, έτσι όπως θα την παρακολουθήσει το κοινό, όλα συμβαίνουν επί σκηνής. Ακόμα και οι αλλαγές των σκηνικών σκέφτομαι να γίνουν με ειδικό φωτισμό, ώστε να μη δίνουμε την ψευδαίσθηση στον θεατή ότι πατάμε ένα κουμπί και συμβαίνουν όλα. Υπάρχει ένας τρομακτικός αγώνας, κυρίως λόγω της συμμετοχής των παιδιών. Είμαι ευγνώμων στους ερασιτέχνες ηθοποιούς της «Θεατρικής Διαδρομής», που, σαν γνήσιοι ακτιβιστές, παρακολούθησαν αυτό το σεμινάριο ανεβάσματος ενός από τα πιο δύσκολα έργα του παγκόσμιου δραματολογίου».

Δήλωσε, επίσης, ότι το έργο παραμένει αναγκαίο σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η «μήτρα που επωάζει το κακό» εξακολουθεί να είναι γόνιμη. Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της παράστασης ως ένα «συλλεκτικό τεύχος», το οποίο περιλαμβάνει αναλύσεις για τον συμβολισμό του «Αρτούρο Ούι» και την ιστορία των παραστάσεων του έργου στην Ελλάδα, με κείμενα του μεταφραστή Κώστα Σταματίου.

Ο κεντρικός χαρακτήρας δήλωσε: «Εγώ είμαι παραπάνω από τυχερός· είναι τιμή να έχω τον ρόλο του Αρτούρο Ούι. Ζήσαμε στιγμές στις πρόβες που ήταν πραγματικά συγκλονιστικές από τη θεατρική τους πλευρά. Πρόκειται για ένα σεμινάριο πέντε-έξι μηνών περίπου, στο οποίο ήρθαμε σε επαφή με το μπρεχτικό θέατρο». Τόνισε ότι το έργο, αν και γράφτηκε το 1941, με αναφορές στον Χίτλερ και στους γκάνγκστερ του Σικάγο, παραμένει επίκαιρο και καλεί τον θεατή να κάνει αναλογίες με το σήμερα. «Για εμάς ήταν μια φοβερή εμπειρία και ένα μάθημα που το κουβαλάμε στις ψυχές μας. Αυτό είναι που θέλουμε να δει ο κόσμος: κάτι που βγαίνει από την ψυχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης υπογράμμισαν ότι το αλληγορικό έργο του Μπρεχτ παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς πραγματεύεται ένα θέμα που θα έπρεπε να ενδιαφέρει και να ανησυχεί όλους μας: την άνοδο του φασισμού. Δολοπλοκίες, δολοφονίες, γκανγκστερικές πρακτικές, εκβιασμοί και εκφοβισμοί συνθέτουν όλο το σενάριο. Είναι μια παράσταση που σίγουρα θα καθηλώσει τους θεατές.

Επισήμαναν ακόμη πως ο Μπρεχτ και αυτό το έργο θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο φασισμός δεν γεννιέται ξαφνικά· υπάρχει, επωάζεται και δυστυχώς τον βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Είναι ένα έργο που πρέπει ο κόσμος να δει.

Οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 μ.μ., και Σαββατοκύριακο στις 8 μ.μ., και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 22 Μαρτίου. Για κρατήσεις θέσεων: 6945984608 και 2721087902.