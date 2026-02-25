Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Ι. Καρμοίρη

Παρουσίαση του παιδικού-εφηβικού εικονογραφημένου βιβλίου «Η αρπαγή της Ευρώπης: το ψηφιδωτό -ο μύθος- η οικία της Ευρώπης» του Νίκου Ι. Καρμοίρη διοργανώνει η εταιρεία για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό «ΙΡΙΣ», σε συνεργασία με τα Public, το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1, 5ος όροφος).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» και π. Υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπένος, ο εικονογράφος Γιώργος Σγουρός, ο συγγραφέας Νίκος Ι. Καρμοίρης και ο Πρόεδρος της Εταιρείας για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό «ΙΡΙΣ» Χριστόφορος Βεργόπουλος.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Πώς συνδέεται ο αρχαίος μύθος της αρπαγής της Ευρώπης με το σύγχρονο κέρμα των 2 ευρώ; Πώς ένα τυχαίο γεγονός οδηγεί στην ανακάλυψη ενός σπουδαίου ψηφιδωτού; Πώς μια σκοτεινή αποθήκη μετατρέπεται σε ένα φωτεινό Μουσείο Ψηφιδωτών; Πώς ζωντανεύει ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης ανά τον κόσμο μέσα από την τέχνη; Θέλεις να μάθεις περισσότερα μυστικά;

Στο βιβλίο «Η αρπαγή της Ευρώπης» μύθοι και αλήθειες συνθέτουν ένα συναρπαστικό μωσαϊκό με πρόσωπα και ιστορίες που ζωντανεύουν και ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια σου. Ένα εικονογραφημένο βιβλίο που ξεναγεί μικρούς και μεγάλους στον οικουμενικό πολιτισμό της Ελλάδας. Με πλούσιο συνοδευτικό υλικό (χρονολόγιο, γλωσσάρι, χάρτες κ.ά.), αποτελεί ιδανικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για δασκάλους και μαθητές.