Ο Κώστας Ακρίβος στην Καλαμάτα με το νέο βιβλίο του «Όνομα πατρός: Δούναβης»

Κώστας Ακρίβος: Ο φιλόλογος, ο δάσκαλος, ο καταξιωμένος πλέον συγγραφέας, που μας έχει συντροφεύσει στο παρελθόν με τον ελκυστικό λόγο του στα σχολεία της πόλης μας, στη Λέσχη Ανάγνωσης της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, με παρέμβασή του για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφόρμηση από το βιβλίο του «Ανδρωμάχη», θα βρεθεί στην Καλαμάτα για μία ακόμη φορά.

Τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026, στις 7 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο, η Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις» και με τη συμβολή των εκδόσεων Μεταίχμιο, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Κώστα Ακρίβου, μια μυθιστορηματική βιογραφία, με τον ιδιαίτερο ή και αινιγματικό τίτλο «Όνομα πατρός|: Δούναβης».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ακρίβος ασχολείται με το προαναφερόμενο λογοτεχνικό είδος, προκειμένου να φωτίσει πρόσωπα με ιδιαίτερη δράση, μάλλον συνδεδεμένη με προσωπικά «πιστεύω» του, τα οποία αισθάνεται ότι είναι πιθανόν να αγγίζουν περισσότερους ανθρώπους. Δεν ξεχνάμε το βιβλίο του «Ποιος θυμάται τον Αλφόνς» (2010) για τον Αυστριακό Αλφόνς Χοχάουζερ και τις πρώιμες οικολογικές ανησυχίες του αλλά και εκείνο για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, πότε ως διάβολο και πότε ως άγγελο στην Ελληνική Επανάσταση (2021). Με την τρίτη πλέον και πιο ξεκάθαρη μυθιστορηματική βιογραφία του, ο Κ.Α. έρχεται να ανασύρει από τη λήθη και να φωτίσει την προσωπικότητα, την περιπετειώδη ζωή και έμμεσα το λογοτεχνικό έργο του Γαλλορουμάνου, με ελληνικές ρίζες, λογοτέχνη Παναΐτ Ιστράτι.

Με το παραπάνω έργο μια άτυπη τριλογία μοιάζει να κλείνει και ο Κ.Α. μάς εκπλήσσει εξαιρετικά, καθώς σε αυτό το δέκατο όγδοο αφηγηματικό βιβλίο του διακρίνουμε την ενδελεχή έρευνα που απαιτεί το είδος που σε αυτό υπηρετεί, την ικανότητα τιθάσευσης του υλικού της έρευνάς του και ταυτόχρονα την καθαρότητα της λογοτεχνικής του γραφής. Με αυτά τα εφόδια του ταλέντου του, ο συγγραφέας συμπληρώνει τα κενά των γεγονότων, ώστε ο ρεαλισμός της αφήγησης να γύρει προς το μυθιστόρημα, να γίνει μυθοπλασία, η οποία από τη δική του φαντασία θα περάσει στον αναγνώστη και θα του χαρίσει τη ροή της πληροφόρησης ταυτόχρονα με την αναγνωστική απόλαυση.

Εν προκειμένω, ο Κ.Α. επιλέγει με τη μεικτή αφήγηση, τόσο δηλαδή με τη ρεαλιστική απόδοση των γεγονότων όσο και με τις φανταστικές προσθήκες, ταιριασμένες με τη ζωή ή με το περιεχόμενο των βιβλίων του Παναΐτ Ιστράτι, να ιχνηλατήσει στη φαινομενικά αντιφατική, αληθινά όμως πληθωρική προσωπικότητά του, και στην περιπετειώδη ζωή του.Tη ζωή του Ιστράτι ο Κ.Α.πρωτίστως δείχνει να διαπερνά η προσπάθεια για επιβίωση σε αντίξοες συνθήκες, με επιδίωξη όχι την προσωπική του καλυτέρευση αλλά έναν καλύτερο κόσμο για τους αδύναμους και τους φτωχούς, όραμα το οποίο υπηρέτησε ενεργά. Κυρίαρχη επίσης για τον βιογραφούμενο είναι η αξία της φιλίας, μέσα από την οποία ανιχνεύεται η ασύνειδη αναζήτηση της πατρικής φιγούρας. Και βέβαια πάντα παρούσα η ανάγκη για ελευθερία.

Αυτή η ανάγκη καθιστά τον Παναΐτ Ιστράτι, με τον εξαφανισμένο κοντραμπαντιέρη πατέρα, έναν εκ πεποιθήσεως πλάνητα (flaneur). H διαρκής αναζήτηση, η δίψα για μόρφωση, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για προσωπική έκφραση χαρίζουν στο παιδί από τη Βραΐλα, σπουδαίες γνωριμίες και φιλίες με μεγάλους των γραμμάτων των αρχών του 20ου αιώνα, με τον μέντορά του Ρομαίν Ρολάν, με τον Νίκο Καζαντζάκη, αλλά και με σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα στη Σοβιετική Ρωσία. Η πρακτική εφαρμογή της κομμουνιστικής ιδεολογίας υπέρ των φτωχών τον οδηγεί στη στράτευσή του σε αυτήν ως ιδέα, όχι όμως όπως τη βιώνει ως εφαρμοσμένη πολιτική στην τότε Σοβιετία, γι’ αυτό και αντιδρά. Είναι ο μοναδικός που στην εποχή του κατάφερε να θεωρείται εχθρός του αστικού κατεστημένου και ταυτόχρονα επικριτής της ιδεολογίας που πρέσβευε. Κομμουνιστής για τους μεν, οπορτουνιστής για τους δε, είλωτας και Σπαρτιάτης μαζί, όπως έλεγε, αλλά κυρίως ένας κοσμοπολίτης παραμυθάς της Ανατολής, που μαγεύει πάντα με την ταραχώδη ζωή και τις ιστορίες των βιβλίων του.

Τα ταξίδια του από τη Μασσαλία και τη Νίκαια ως την Αίγυπτο, την Ελλάδα και τη Ρωσία, οι έρωτες και οι γάμοι, οι φιλίες, μια πονεμένη σχέση με τη μητέρα του, οι αντιπαραθέσεις του, πολιτικές και μη, θα ζωντανέψουν με λόγο, μουσική και εικόνα στην παρουσίαση του βιβλίου. Οι φιλόλογοι Μαρία Μήτση, Πωλλέτα Ψυχογυιοπύλου, η γράφουσα, ο ίδιος ο Κώστας Ακρίβος με προβολή οπτικού υλικού και οι αυτοσχεδιαστικές μελωδίες του Αντώνη Δρέτα στο πιάνο θα σας ταξιδέψουν μαγικά στα αχνάρια της ζωής και της τέχνης του γαλλομαθή Ελληνορουμάνου συγγραφέα. Αυτού στον οποίο τελικά ο Κώστας Ακρίβος έδωσε όνομα πατρός: Δούναβης. Σας περιμένουμε…