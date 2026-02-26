Καλαμάτα: Εκδήλωση για το βιβλίο «Το βήμα που μπορώ»

Εκδήλωση αφιερωμένη στο βιβλίο «Το βήμα που μπορώ», των εκδόσεων «Διόπτρα» με προσκεκλημένη τη συγγραφέα και ψυχοθεραπεύτρια Φρόσω Φωτεινάκη, συνδιοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, το σχολείο Παιχνιδούπολη και το βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, «Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήρι, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να αλληλεπιδράσουν και να ανακαλύψουν τη δύναμη που κρύβεται μέσα σε κάθε μικρό, προσωπικό τους βήμα.

Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και ουσιαστικό διάλογο, το βιβλίο μετατρέπεται σε αφετηρία σκέψης, ενθάρρυνσης και καλλιέργειας της πίστης στον εαυτό. Πρόκειται για μια συνάντηση με επίκεντρο το παιδί, τα συναισθήματά του και τη δύναμη της προσωπικής εξέλιξης -μια εμπειρία γεμάτη έμπνευση, συμμετοχή και αισιοδοξία". Η εκδήλωση είναι κατάλληλη για παιδιά +4 και έχει ελεύθερη είσοδο.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ενα παιδί περιγράφει την καθημερινότητά του στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στα πάρτι. Εκφράζει ανοιχτά κάθε φόβο, κάθε αρνητική σκέψη και αγωνία του. Οσο μοιράζεται τις δυσκολίες του, μια κρυφή υπερδύναμη το αγκαλιάζει, γεμίζοντάς το θάρρος και δύναμη για να προχωρήσει. Μάλιστα, ανακαλύπτει πως αυτή η κρυφή υπερδύναμη υπήρχε πάντα μέσα του. εα βιβλίο για τα μικρά βήματα απέναντι στο παιδικό άγχος και στον φόβο, που οδηγούν σε μεγάλα κατορθώματα.