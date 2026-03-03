Κινηματογραφικό διήμερο αφιερωμένο στην Κλεώνη Φλέσσα

Η εκδήλωση, με τίτλο «Γυναίκες πρωτοπόροι στο φως», εστιάζει σε δύο εμβληματικά ντοκιμαντέρ που φέρνουν στην επιφάνεια γυναικείες μορφές τις οποίες η επίσημη Ιστορία αποσιώπησε, καθώς και σε μία ταινία μικρού μήκους. Μέσα από τον φακό της δημιουργού αναδεικνύεται η δύναμη γυναικών που τόλμησαν να καινοτομήσουν στην Τέχνη, την εκπαίδευση και την κοινωνία.

Το αφιέρωμα ξεκινά από το αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής στην Καλαμάτα, το Σάββατο, από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. Εκεί, η Ιστορικός Κινηματογράφου και Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο ΕΑΠ Ιωάννα Αθανασάτου θα αναλύσει την ιδιαίτερη «γραφή» της Φλέσσα και την οπτική του φύλου στο έργο της, ενώ η εκπαιδευτικός Βασιλική Μάλαμα, διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, θα μιλήσει για την ταινία «Οι πρώτες δασκάλες», ένα έργο-φόρο τιμής στις γυναίκες που θεμελίωσαν την παιδεία στην Ελλάδα.

Η διοργάνωση κορυφώνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην Αθήνα, την Κυριακή 8/3, από τις 4 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., σε μια βραδιά όπου ο κινηματογράφος «συνομιλεί» με τη μουσική, με τη συμμετοχή δύο συνεργατών της δημιουργού. Η αισθαντική φωνή της Νένας Βενετσάνου και οι μελωδίες του συνθέτη Ηρακλή Πασχαλίδη θα δημιουργήσουν μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα, πλαισιώνοντας καλλιτεχνικά τις προβολές. Για το έργο θα μιλήσει η Ιστορικός Κινηματογράφου Ιωάννα Αθανασάτου, ενώ εκ μέρους της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ θα τοποθετηθεί η Αννέτα Παπαθανασίου.

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα παρευρίσκεται η Κλεώνη Φλέσσα, προσκαλώντας το κοινό σε έναν ανοιχτό διάλογο για τη γυναικεία δημιουργία και την ιστορική μνήμη.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

Οι Πρώτες Δασκάλες (30΄) - 1992. Μια ιστορική αναδρομή στις γυναίκες που άνοιξαν το δρόμο για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Από τη Φιλοθέη Μπενιζέλου έως την Ιωάννα Στεφανόπολι, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το «νήμα» που οδήγησε από το σκοτάδι της σκλαβιάς στο φως της γνώσης. Δ. Φωτογραφίας: Φίλιππος Κουτσάφτης.



Θαλασσογραφία (30') - 1983. Ταινία μυθοπλασίας, για τις γυναίκες που μοιράστηκαν με τη θάλασσα τον άνθρωπο τους. Τρεις γενιές γυναικών σε ένα απομονωμένο λιμάνι της Ελλάδας το 1980. Δ.Φωτογραφίας: Γιώργος Αρβανίτης. Παίζουν: Ηλίας Λογοθέτης, Αλέκα Παίζη, Μαρίνα Ξένου.

Ελένη Μπούκουρη-Αλταμούρα: Η Πρώτη Ελληνίδα Ζωγράφος» (56') - 2010. Το πορτρέτο της πρώτης Ελληνίδας αβάν-γκαρντ ζωγράφου του 19ου αιώνα. Μια γυναίκα που σπούδασε στη Ρώμη ντυμένη ως άντρας, διεκδικώντας το δικαίωμα των γυναικών στην πρόσβαση στις Ακαδημίες Τεχνών. Δ.Φωτογραφίας: Φεντερίκο Μαρτούτσι, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.