«Θυσία»: Η ταινία του Μπάμπη Τσόκα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η ταινία «Θυσία» του διακεκριμένου Ελληνοσουηδού σκηνοθέτη Μπάμπη Τσόκα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή στις 11 π.μ. στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα, ενώ πριν από την προβολή θα μιλήσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Το έργο, στο οποίο περιλαμβάνονται γυρίσματα από τη Μεσσηνία, αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη και ιστορική αναδρομή που συνδέει το χθες με το σήμερα. Βασίζεται στο ιστορικό μυθιστόρημα του συγγραφέα Απόστολου Τάσση «Το ρολόι μέσα στο σύννεφο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Μελάνι".

Πρωταγωνιστούν: Μυρτώ Καμβυσίδη, Χρήστος Νικ. Ζερίτης, Περικλής Σταύρου, Δώρα Μπάλλα, Νίκος Λαϊνόπουλος. Παράλληλα, συμμετείχαν ακόμα εκατοντάδες ερασιτέχνες ηθοποιοί, εθελοντές από την Πρέβεζα και την Καλαμάτα, καθώς τον Φεβρουάριο του 2024 έγιναν γυρίσματα τόσο στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα όσο και στην Αλαγονία για σκηνές του πολέμου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.