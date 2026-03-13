Κουκλοθέατρο και Ποίηση για τη Γάζα – Μια βραδιά αλληλεγγύης στην Καλαμάτα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου), το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, η UNIMA HELLAS (Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου) και η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας ενώνουν τις δυνάμεις τους διοργανώνοντας μια ξεχωριστή βραδιά αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους καλλιτέχνες της Γάζας.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 20:00, στο Doc Cafe (Κουτσομητοπούλου 6, Καλαμάτα), θα προβληθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο κουκλοπαίκτη Mahdi Karira και τον Παλαιστίνιο ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα. Η εκδήλωση αναδεικνύει την τέχνη ως απόλυτη μορφή αντίστασης και ελπίδας, τιμώντας τους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν μέσα στα ερείπια.

Αναλυτικά:

Μέρος 1ο: Αφιέρωμα στον κουκλοπαίκτη Mahdi Karira Στο πλαίσιο των διεθνών δράσεων αλληλεγγύης της UNIMA, θα προβληθούν τρία έργα:

We truly deserve life! («Αληθινά αξίζουμε τη ζωή!») (9’30’’): Βιντεοσκόπηση μιας παράστασης θεάτρου άμμου (σκηνοθεσία Catherine Gignac), βασισμένη στη μαρτυρία του Mahdi κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Float2Gaza (Σλοβενία, 2025).

The documentary Everything That Is («Όλα Όσα Υπάρχουν») (20΄): Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ (σκηνοθεσία Shourideh C. Molavi, 2025), το οποίο παρακολουθεί τον Mahdi καθώς δημιουργεί τις κούκλες του στα ερείπια της Γάζας. Η ταινία πλαισιώνεται από αδημοσίευτα ποιήματα του Παλαιστίνιου ποιητή Jawad al-Aqqad.

The short film The Awakening («Η Αφύπνιση») (4’57’’): Σε σκηνοθεσία του ίδιου του Mahdi Karera με τις κούκλες του. Αποτελεί το 22ο και τελευταίο κεφάλαιο του σπουδαίου κινηματογραφικού πρότζεκτ From Ground Zero (2024).

Μέρος 2ο: Αφιέρωμα στον ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, θα προβληθεί το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ: