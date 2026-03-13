Κουκλοθέατρο και Ποίηση για τη Γάζα – Μια βραδιά αλληλεγγύης στην Καλαμάτα

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 20:00, στο Doc Cafe (Κουτσομητοπούλου 6, Καλαμάτα), θα προβληθεί ένα ειδικό πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο κουκλοπαίκτη Mahdi Karira και τον Παλαιστίνιο ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα. Η εκδήλωση αναδεικνύει την τέχνη ως απόλυτη μορφή αντίστασης και ελπίδας, τιμώντας τους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν μέσα στα ερείπια.
Αναλυτικά:
-
We truly deserve life! («Αληθινά αξίζουμε τη ζωή!») (9’30’’): Βιντεοσκόπηση μιας παράστασης θεάτρου άμμου (σκηνοθεσία Catherine Gignac), βασισμένη στη μαρτυρία του Mahdi κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Float2Gaza (Σλοβενία, 2025).
-
The documentary Everything That Is («Όλα Όσα Υπάρχουν») (20΄): Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ (σκηνοθεσία Shourideh C. Molavi, 2025), το οποίο παρακολουθεί τον Mahdi καθώς δημιουργεί τις κούκλες του στα ερείπια της Γάζας. Η ταινία πλαισιώνεται από αδημοσίευτα ποιήματα του Παλαιστίνιου ποιητή Jawad al-Aqqad.
-
The short film The Awakening («Η Αφύπνιση») (4’57’’): Σε σκηνοθεσία του ίδιου του Mahdi Karera με τις κούκλες του. Αποτελεί το 22ο και τελευταίο κεφάλαιο του σπουδαίου κινηματογραφικού πρότζεκτ From Ground Zero (2024).
-
Free words: A poet from Gaza («Ελεύθερες λέξεις: Ένας ποιητής από τη Γάζα»): Σε σκηνοθεσία του Abdullah Harun Ilhan. Η ταινία, η οποία απέσπασε το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Διεθνούς Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, καταγράφει το ταξίδι του Παλαιστίνιου ποιητή. Μια μαρτυρία για την τέχνη του ως μορφή αντίστασης, τις εμπειρίες του από την καταπίεση, την προσωρινή του κράτηση και την επακόλουθη εξορία του.
-
Είσοδος: Ελεύθερη (Ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 3€)