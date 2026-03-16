Διάλεξη στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας για την ιστορία της μουσικής

Θέμα της διάλεξης θα είναι η εποχή του Γερμανικού Μπαρόκ μέσα από την μουσική και την ζωή (κυρίως) των J.S.Bach και G.F.Haendel.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη διάλεξη είναι: Μπήκε τελικά φυλακή ο Bach; ήταν τελικά τόσο άσχημη η κόρη του Μπουξτενχούτε; τελικά ο Χέντελ πέταξε από το παράθυρο την Φραντσέσκα; ήταν τσαρλατάνος ο ιππότης Τζον Τέιλορ; ήταν καλός ξιφομάχος ο Χέντελ; κρασί Βουργουνδίας ή μοσχάτο; τελικά ποιός/ά συνέθεσε τις 6 σουίτες για τσέλο; πότε έγινε το πρώτο μποτιλιάρισμα στην γέφυρα του Λονδίνου; ήταν ο Χέντελ φιλάνθρωπος; τί κοινά και τί διαφορές είχαν οι J.S.Bach και G.F.Haendel. Και τέλος… Χέντελ ή Μπαχ; τι θα έλεγε ο Μπετόβεν; Μαζί με τον Στάθη Γυφτάκη θα συμμετάσχουν και οι καθηγητές Κατερίνα Παλαιολόγου, Βίκη Βασιλειάδη, Γιώργος Παυλάκος, Αντώνης Μαζιώτης και Σοφία Αναγνώστου.
Η τέταρτη κατά σειρά διάλεξη του Στάθη Γυφτάκη για την ιστορία της μουσικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 μ.μ., στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.
