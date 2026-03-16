Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Τρεις ποιητικές φωνές, οι Γιάννης Ανδρουλιδάκης, Αγγελος Λάππας και Γιάννης Σόλαρης, συναντώνται και συνομιλούν με τους Βασίλη Μπαζάνη, Εφη Πράτη και Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 7 μ.μ., στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας και το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις».

Βιογραφικά σημειώματα ποιητών

Γιάννης Ανδρουλιδάκης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ροδάκινο, ένα χωριό στο νότιο Ρέθυμνο. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ζει στην Καλαμάτα και διδάσκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνεργάστηκε με τοπικές εφημερίδες της Κρήτης, με την Εφημερίδα των Συντακτών και την Ελευθεροτυπία. Σήμερα, κείμενα και άρθρα του δημοσιεύονται σε διάφορες ηλεκτρονικές σελίδες και στον τοπικό Τύπο της Μεσσηνίας. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές: Άπαρση (εκδ. Κοροντζή, 2018), Βισταλόγκα (Κέδρος, 2019) και Γρίπος (Κέδρος, 2022).

Αγγελος Λάππας

Γεννήθηκε στο χωριό Χανδρινού της Μεσσηνίας. Ως καθηγητής φιλόλογος υπηρέτησε σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως ποιητής και πεζογράφος είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και μέλος και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων. Εχει εκδώσει: α) Έξι ποιητικές συλλογές: Τρεις λόγοι και τέσσερα γράμματα για ένα ταξίδι (2009). Το ταξίδι ανάμεσά μας μέσα μας (2010). Εντός των τειχών (Ιωλκός, 2014). Εικόνες και Πρόσωπα (Γαβριηλίδης, 2017). Χρωμάτων αντίστιξη (Κοράλλι, 2022). Στιγμές και στίγματα (Κουκκίδα, 2025). β) Τέσσερα μυθιστορήματα: Οταν ο Αβελ θα σκότωνε τον Κάιν (Ιωλκός, 2013). Reunion – Η «Θεωρία» των πέντε δακτύλων (Πηγή, 2018). Ταξίδι στο Ονειρο (2021). Αρωμα λεβάντας (24γράμματα, 2023). γ) Δύο συλλογές διηγημάτων: Απόδραση στην άλλη μέρα (Ιωλκός, 2015). Το Κύπελλο του Νέστορα και άλλες ιστορίες (24γράμματα, 2019). Επίσης, ποιήματα, πεζά, κριτικές του και για το έργο του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, καθώς και σε συλλογικά έργα. Ποιήματά του έχουν βραβευθεί και διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

Γιάννης Σόλαρης

Είναι Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έλαβε πτυχίο στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ (Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) και πτυχίο στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας). Εχει διδάξει φιλολογικά μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, φροντιστηριακά μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ελληνική γλώσσα στο Θερινό Σχολείο για νέους Μεσσήνιους Ομογενείς, καθώς και Ομιλητική στο Δημόσιο ΙΕΚ Καλαμάτας. Εχει εκδώσει τρεις μονογραφίες για την ιστορία και τον πολιτισμό, συμμετείχε στην έκδοση δύο εκπαιδευτικών βιβλίων, ανέλαβε τη σύνταξη και επιμέλεια ύλης σε τρία βιβλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.