"Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ" από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Η ταινία που συγκλόνισε πρόσφατα την Βενετία μ’ ένα είκοσιπεντάλεπτο χειροκρότημα, μετατρέποντας την αληθινή κραυγή ενός παιδιού για σωτηρία σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά και σημαντικά κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, κερδίζοντας τον Αργυρό Λέοντα και υποψηφιότητα για Οσκαρ 2026, έρχεται στην Καλαμάτα από τη Λέσχη. Πόσο βάρος έχει μία φωνή; Σε ποια οικουμενική και πανανθρώπινη γλώσσα μιλάει η κραυγή ενός μικρού κοριτσιού που οιμώζοντας σε ένα τηλέφωνο προσπαθεί να αποφύγει τον επικείμενο θάνατό του έχοντας γίνει ήδη μάρτυρας της δολοφονίας της οικογένειάς του; Πόση πίκρα, οδύνη και συντριπτική τραγωδία μπορεί ανθρωπότητα να απορροφήσει; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που η θέτει η συγκεκριμένη ταινία, ένα αμάλγαμα ταινίας τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας, δίχως να περιμένει από τον θεατή να δώσει απαντήσεις, αλλά προσπαθώντας να τον κάνει κοινωνό και μάρτυρα του ολέθρου και της φρίκης. Η Τυνήσια Μπεν Χάνια, έχοντας στη διάθεσή της τις μαραθώνιες ηχογραφημένες κλήσεις της ούτε έξι χρονών Χιντ Ρατζάμπ με τους εθελοντές του κέντρου της Ερυθράς Ημισελήνου, καταφέρνει δίχως έντονο συναισθηματικό εκβιασμό να μιλήσει για τη φρικωδία του πολέμου στην Παλαιστίνη. Η μικρή κατάφερε να τηλεφωνήσει μέσα από το διάτρητο από σφαίρες αυτοκίνητο της οικογένειάς της. Η τηλεφωνική γραμμή διακόπτεται με μεγάλη συχνότητα, η φωνή της Χιντ ακούγεται με εξαιρετική ανά στιγμές δυσκολία και η επιχείρηση διάσωσης είναι ιδιαζώντος αρτηριοσκληρωτική.

Παίζουν οι Saja Kilani, Motaz Malhees, Amer Hlehel. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.