Καλαμάτα: Βραδιά αλληλεγγύης για τους καλλιτέχνες της Γάζας

Βραδιά αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τους καλλιτέχνες της Γάζας θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 8 μ.μ. στο "Doc cafe" με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και την UNIMA HELLAS (Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ αφιερωμένων στον Παλαιστίνιο κουκλοπαίκτη Mahdi Karira και τον Παλαιστίνιο ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα.

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν τρία έργα με επίκεντρο τον Mahdi Karira, «We truly deserve life», «The documentary everything that is», «The short film the awakening», ενώ στο δεύτερο θα προβληθεί το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Free words: A poet from Gaza» του Abdullah Harun Ilhan, το οποίο έχει τιμηθεί με διακρίσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο και ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.