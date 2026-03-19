Συναυλία Μητσοτάκη το Σάββατο στην Καλαμάτα

“Από τους Ενδελέχεια έως σήμερα”, μια νύχτα - γιορτή για τραγούδια που δεν παλιώνουν. Τριάντα χρόνια δρόμος, γεμάτος λέξεις και εικόνες που δεν βολεύτηκαν σε κουβέντες κι έγιναν τραγούδια.

Τριάντα χρόνια αδιαπραγμάτευτης και ασυμβίβαστης πορείας. Από τον πρώτο δίσκο των Ενδελέχεια μέχρι σήμερα. Κουβαλώντας την αλμύρα των ’90s και τη σκόνη των δρόμων που περπατήσαμε ως εδώ. Τριάντα χρόνια πείσμα και επιμονή, με κιθάρες που ταρακουνούν τη σκέψη, με τύμπανα που δονούν την καρδιά και τους στίχους που γίνονται καταφύγιο όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Από το “Βουτιά από ψηλά” στην “Κυρά Κατίνα” κι από το “Διαμαντένια προβλήτα” και το “Τι τραγούδι να σου πω” στο “Αν” και το “Η λίστα (Ολα αυτά που δεν γουστάρω)”. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης σε μια συναυλία-γιορτή για όλα όσα καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανά, για όσα γράφτηκαν για να ακουστούν δυνατά, κι άλλοτε πάλι σαν ψίθυρος και σαν εξομολόγηση. Τραγούδια που κουβαλάμε ακόμη στις τσέπες μας από παλιά κι άλλα που βρέθηκαν στο δρόμο μας σαν γράμμα προς άγνωστο παραλήπτη. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 μ.μ., με τα εισιτήρια να κοστίζουν 15€ στο ταμείο και 12€. Φυσικά σημεία προπώλησης “Ολα χαρτί”, Βιβλιοπωλείο “Κονταργύρης”, και “Ροδανθός rock bar” και μέσω της πλατφόρμας more.com.