"Θεατρική Διαδρομή": Τελευταίες παραστάσεις για την “Ανοδο του Αρτούρο Ούι”

Σήμερα Παρασκευή στις 9 μ.μ. και το Σαββατοκύριακο στις 8 μ.μ. Το έργο «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» του Μπέρτολτ Μπρεχτ είναι μια πολιτική αλληγορία γραμμένη το 1941. Ο Μπρεχτ, εξόριστος τότε από τη ναζιστική Γερμανία, έγραψε το έργο για να δείξει πώς ο Αδόλφος Χίτλερ κατάφερε να ανέβει στην εξουσία –και κυρίως ότι αυτή η άνοδος θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Η ιστορία διαδραματίζεται στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, μέσα στον κόσμο των εμπόρων κουνουπιδιών (!). Ο πρωταγωνιστής, ο Αρτούρο Ούι, είναι ένας μικρογκάνγκστερ που θέλει να αποκτήσει εξουσία ελέγχοντας το εμπόριο λαχανικών. Οι έμποροι κουνουπιδιών βρίσκονται σε οικονομική κρίση. Φοβούνται τη χρεοκοπία και ψάχνουν πολιτική βοήθεια. Ενας πολιτικός, ο Ντόγκσμπορω, μπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς. Μέσα σε αυτό το χάος, ο Ούι προσφέρεται να «προστατεύσει» τους εμπόρους- δηλαδή να τους εκβιάζει για χρήματα, με αντάλλαγμα ασφάλεια. Οι έμποροι, από φόβο και συμφέρον, δέχονται.

Ο Ούι αρχίζει να εξοντώνει όποιον του αντιστέκεται. Καίγονται αποθήκες, δολοφονούνται αντίπαλοι, γίνονται ψεύτικες δίκες. Ολα παρουσιάζονται ως «νόμιμα». Παράλληλα, ο Ούι παίρνει μαθήματα ρητορικής για να μάθει να μιλάει θεατρικά και επιβλητικά ώστε να πείθει τα πλήθη. Αφού ελέγχει το Σικάγο, στρέφεται στην πόλη Τσίδερο (Cicero). Εκεί, με δολοφονίες και τρομοκρατία, παίρνει την εξουσία. Οποιος αντιστέκεται, εξαφανίζεται. Στο τέλος, ο Ούι έχει πια κυριαρχήσει πλήρως. Το έργο κλείνει με μι απροειδοποίηση: «Η κοιλιά είναι ακόμα γόνιμη απ'όπου βγήκε το τέρας.» Δηλαδή, ο φασισμός μπορεί να ξαναγεννηθεί. Η παράσταση έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές για τη σκηνοθετική προσέγγιση και τις ερμηνείες των ηθοποιών.

