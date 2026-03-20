Καλαμάτα: Παρουσιάζεται «Ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη» - Νέο βιβλίο από τον Γιάννη Πλεμμένο

Η εκδήλωση εντάσσεται στις επετειακές δράσεις του Δήμου Καλαμάτας. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητής Γιώργος Ανδρειωμένος, ενώ στο πάνελ των ομιλητών συμμετέχουν: Κατερίνα Μπρέγιαννη, Διεθύντρια Ερευνών στο Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών. Μαρία Σταθέα, Φιλόλογος – Συγγραφέας, Μέλος του Συλλόγου Μεσσηνίων Συγγραφέων. Κώστας Παπαδόπουλος, Εκδότης (διευθυντής εκδόσεων "Ταξιδευτής"). Γεωργία Ψαραδέλη, και Γεωργία Μπατσικούρα Καθηγήτριες Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Γιάννης Πλεμμένος, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημία Αθηνών - Συγγραφέας Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά, ενώ τη λογοτεχνική εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη είναι ένα αντιπολεμικό και αντιρατσιστικό διήγημα που βασίζεται σε ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια τριλογία, που εκτυλίσσεται σε τρεις πόλεις αντίστοιχα: τη Βαγδάτη του 17ου αιώνα, λίγο πριν ο σουλτάνος Μουράτ την καταλάβει και την καταστρέψει (1638), την Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα (που εδώ ονομάζεται Σταμπούλ) και την μετεπαναστατική Αθήνα. Αυτό που συνδέει τις τρεις αυτές πόλεις είναι ένα μουσικό όργανο, ο ταμπουράς, που περνάει από χέρι σε χέρι: Από τον Ιρακινό κατασκευαστή του, στους περιστρεφόμενους δερβίσηδες, και τέλος στον Μακρυγιάννη (εξού και ο τίτλος του έργου). Το διήγημα επιλέχτηκε μεταξύ 100 υποψηφιοτήτων και βραβεύτηκε με το Α' βραβείο διηγήματος που προκήρυξε η εφημερίδα "Ημερήσιος Κήρυκας" της Λάρισας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Λαρισαίων, την Ένωση Βιβλιοπωλών Λάρισας "Φίλων ο Λαρισαίος" και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Λάρισας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).