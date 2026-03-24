Δίτομο έργο του Κίμωνα Στεριώτη

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται οι δεκάδες επαναστάσεις που ξέσπασαν σε Ευρώπη και Αμερική σε μια εποχή μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συγκρούσεων οι οποίες γέννησαν νέα κράτη και οδήγησαν τις κοινωνίες από την απολυταρχία στον κοινοβουλευτισμό. Στον πρώτο τόμο, αναδεικνύονται οι ηγετικές ομάδες και οι πολιτικοί στόχοι τους, το οικονομικό περιβάλλον και τα αίτια που προκάλεσαν επαναστάσεις, ο βαθμός οικονομικής ανάπτυξης της κάθε επαναστατημένης χώρας, ο καταλυτικός ρόλος των επιχειρηματιών, πλοιοκτητών κ.λπ. για την εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικών συστημάτων σε Ευρώπη και Αμερική. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει τις μεγάλες διαφορές και τις περιορισμένες ομοιότητες των ελληνικών επαναστάσεων των ετών 1821, 1843 και 1862 σε σχέση με τις άλλες πολυάριθμες επαναστάσεις σε Ευρώπη και Αμερική. Οι σχετικές συγκρίσεις στηρίζονται στην αξιοποίηση κυρίως οικονομικών στοιχείων, διακρατικών συνθηκών, πολιτικών κειμένων, αποφάσεων κ.λπ., έτσι ώστε όλα τα συμπεράσματα να βασίζονται σε πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία. Στον δεύτερο τόμο, περιγράφονται οι πολιτικές των ηγετικών ομάδων και των κυβερνήσεων της Ελλάδας για την οργάνωση του Κράτους, τη φορολογική διαχείριση, την οικονομική ανάπτυξη, την υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας, την αγροτική μεταρρύθμιση, τον εξωτερικό δανεισμό κ.ά., με στρατηγικό σκοπό την Εθνική Παλιγγενεσία. Η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων στηρίζεται κυρίως στις εφαρμοσμένες οικονομικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση των εθνικών στόχων για ενσωμάτωση και απελευθέρωση, μέσω πολέμων, ελληνικών περιοχών. Με βάση τη σχετική έρευνα γίνονται εκτιμήσεις για την περίοδο έναρξης της αγροτικής και βιομηχανικής επανάστασης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρώπης. Ολα τα κείμενα είναι γραμμένα κατά τρόπο απλό και κατανοητό από το δημοσιογράφο και οικονομολόγο Κίμωνα Στεριώτη και απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν ειδικές γνώσεις, αλλά που θέλουν να γνωρίσουν εύκολα και γρήγορα τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε Ευρώπη, Αμερική και Ελλάδα το 18ο και 19ο αιώνα.

Την επιμέλεια υπογράφει ο συγγραφέας και πρώην οικονομικός διπλωμάτης Γεώργιος Ε. Δουδούμης. Tο δίτομο έργο προλογίζουν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Δημήτριος Μανιατάκης, πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος.