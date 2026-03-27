«Ο Λύκος Και Τα Επτά Κατσικάκια» από την Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου



Η Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το γνωστό παραμύθι των αδελφών Γκριμ «Ο Λύκος και τα Επτά Κατσικάκια» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλυς Σταματάκη.

Τι συμβαίνει όταν ο πιο πονηρός λύκος του δάσους προσπαθεί να ξεγελάσει τα πιο ζωηρά κατσικάκια; Όταν η εξυπνάδα, το θάρρος και η συνεργασία μπαίνουν στη σκηνή… τότε το γέλιο συναντά τη συγκίνηση!

Η θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια» ζωντανεύει τη γνωστή ιστορία μέσα από μια φρέσκια, κωμική ματιά, γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά σκηνικά παιχνίδια. Ο Λύκος δεν είναι απλώς κακός – είναι σπαρταριστά αδέξιος, η Μαμά Κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη, ενώ τα κατσικάκια, το καθένα με τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, μαθαίνουν πως η εξυπνάδα, η αγάπη και η ομαδικότητα νικούν κάθε φόβο.

Με χιούμορ που διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους, το έργο αναδεικνύει με ευαισθησία ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στους μύες, αλλά στο μυαλό και στην καρδιά. Μέσα από το σχέδιο της Ρένας και της Μαμάς Κατσίκας, την τεμπελιά του Τάκη, τον φόβο της Λίζας, τις σκανταλιές του Πίπη και τη συνεργασία όλων, το κοινό συμμετέχει σε ένα ευφάνταστο παιχνίδι ευρημάτων, γέλιου και ανατροπών.

Η διασκευή συνδυάζει θέατρο, μουσική και διαδραστικά στοιχεία, προσκαλώντας τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην ιστορία και να ανακαλύψουν πως η εξυπνάδα σώζει εκεί που η δύναμη δεν φτάνει.

Οι συντελεστές

Παίζουν: Στέλλα Μπονάτσου, Μάριος Ντερντές, Αλεξάνδρα Τσολακίδου, Αμελί Μαρκάκη, Στέλιος Καραγεωργίου, Ζήνα Παγδατή & Κώστας Παπαιωάννου

Θεατρική Διασκευή & Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σταμουλάκη

Σκηνικά: Δέσποινα Βολίδη

Κοστούμια: Σύλια Δεμίρη

Μουσική: Σπύρος Παζιώτης

Χορογραφίες: Άννα Μάγκου

Φωτισμοί: Γιώργος Βαζαίος

Βοηθός Σκηνοθέτης: Παύλος Εμμανουηλίδης

Ζωγραφική Σκηνικού: Έλενα Αθανασιάδη

Οργάνωση Παραγωγής: Αιμιλία Βαλή

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πληροφορίες

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Ώρες παραστάσεων: 12μ. & 5μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων βιβλιοπωλείο "ΟΛΑ ΧΑΡΤΙ" & MORE.COM / Προπώληση 10€ Ταμείο 11€



