«Το αταίριαστο ζευγάρι» από το Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο

Οι παραστάσεις θα δοθούν από Πέμπτη 2 έως Κυριακή 5 Απριλίου, στις 9 μ.μ., στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία. Αμέσως μετά το Πάσχα, οι παραστάσεις θα συνεχιστούν σε Γαργαλιάνους, Φιλιατρά και Καλαμάτα. "Πρόκειται για μια κωμωδία για όσους αγάπησαν (και το πλήρωσαν). Καταρρακωμένοι και αποδεκατισμένοι. Γκρεμοτσακισμένοι και καψουροδαρμένοι. Ψυχομπαλωμένοι και τσουρουφλισμένοι. Στραπατσαρισμένοι από τον έρωτα και σακατεμένοι στην καρδιά. Ηρθε η ώρα να γιορτάσουμε τους χωρισμούς μας. Η Φλωρεντία μόλις χώρισε και η Ολυμπία την περιμάζεψε. Κάπου εκεί ξεκινά η πιο ξεκαρδιστική συγκατοίκηση που έγινε ποτέ! Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, ένα σπίτι που γίνεται πεδίο μάχης και ένα ντόμινο απίθανων καταστάσεων συνθέτουν μια κωμωδία για τη φιλία, τις σχέσεις και το πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου για να πας παρακάτω. Φορέστε τα καλά σας (ή τα χάλια σας), πακετάρετε τα δάκρυά σας (θα τα αξιοποιήσουμε) και ελάτε στο πιο ξέφρενο και νοσταλγικό πάρτι χωρισμού", τονίζεται από το ΤΕΘ. Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 6942672818.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις. Σκηνοθεσία: Πάνος Ηλιόπουλος. Σκηνικά - Κοστούμια: Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Χορογραφία: Μαρκέλλα Τζαφέρη, Πάνος Ηλιόπουλος. Μουσική επιμέλεια - Φωτισμοί: Πάνος Ηλιόπουλος. Βίντεο: Ανδρέας Καρασπήλιος. Φωτογραφίες promo: Κάλλι Κολόζη. Φωτογραφίες παράστασης: Χρήστος Κανακόπουλος. Σχεδιασμός αφίσας: Μάνος Κανταλάς. Φροντιστήριο: Αλεξάνδρα Τσούλου. Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Κατσίβελας. Χτενίσματα: Penka Georgieva. Μεταποιήσεις: Νέντα Σαράντου. Φωτιστικές και ηχητικές εγκαταστάσεις: Χρήστος Κουτσαϊμάνης - ksound. Χειρισμός φωτισμού - ήχου: Γιάννης Γιάνναρος. Γραφιστική επιμέλεια προγράμματος - εκτυπώσεις: Αντώνης Μπίτσικας / Ankopress. Διανομή: Ελισάβετ Αγγελινά, Θοδωρής Γαβρίλης, Αντώνης Δημητρόπουλος, Γιώργος Ερμείδης, Γιούλα Ζαχαροπούλου, Γιάννης Καραμπάτσος, Τάκης Μπίτσικας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ειρήνη Παπαχριστοφίλου, Ελένη Πετροπούλου, Δώρα Σαραντάρη, Πέγκυ Σαράντου, Ράινα Τσούτσια.