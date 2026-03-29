Πασχαλινό Bazaar από τα Παιδικά Χωριά SOS στην Καλαμάτα

Πασχαλινή εορταγορά θα διοργανώσουν το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών SOS και η Ομάδα Στήριξης στις 3, 4, 5 και 6 Απριλίου, στο Περιστύλιο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Το Πασχαλινό Bazaar θα πραγματοποιείται από τις 10 π.μ. έως τις 9 μ.μ.. Οι επισκέπτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές τους, επιλέγοντας από μία μεγάλη ποικιλία λαμπάδων, γλυκισμάτων και δώρων για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, στηρίζοντας με κάθε αγορά τα παιδιά που υποστηρίζονται από τα δύο Κέντρα.

Την Κυριακή 5 Απριλίου στις 11 π.μ., τα παιδιά της Α΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λαιίκων θα ψάλλουν τα κάλαντα των Βαΐων και θα ετοιμάσουν μικρά δωράκια για τα παιδιά των δύο Κέντρων της Καλαμάτας και κάρτες για τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS στη Βάρη, σε μια πράξη αγάπης για όλα τα παιδιά του κόσμου.

“Φέτος το Πάσχα, στέλνουμε το δικό μας μήνυμα αγάπης και στήριξης στα παιδιά.

Με κάθε αγορά, μικρή ή μεγάλη, συμβάλλουμε στο έργο των Παιδικών Χωριών SOS στη Καλαμάτα, ώστε κάθε παιδί να μεγαλώνει με ασφάλεια, σεβασμό και αγάπη” τονίζεται από τους διοργανωτές.