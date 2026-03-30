Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καλαμάτας – Επιστρέφει για 4η χρονιά με πλούσιο πρόγραμμα

Ταινίες πρώτης πανελλήνιας προβολής, μικρού και μεγάλου μήκους, κινουμένων σχεδίων και live action από όλο τον κόσμο προκαλούν παιδιά και εφήβους από 3 έως 18 χρονών να τις ανακαλύψουν με ελεύθερη είσοδο, μέχρι την Κυριακή 5 Απριλίου. Το Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποτελεί πρωτοβουλία της Filmhouse / Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και της οργανωτικής επιτροπής, μιας πολυμελούς ομάδας εθελοντών, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Φάρις και έρχεται σε ετήσια βάση να προωθήσει την παγκόσμια δημιουργική κινηματογραφική παραγωγή για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η ψυχαγωγία και διάπλαση των παιδιών και η ανάδειξη της αξίας του κινηματογράφου ως σημαντικού στοιχείου για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της ενσυναίσθησής τους. Το φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί μια μεγάλη εκπαιδευτική ζώνη τα πρωινά, προσκαλώντας σχολεία, μαθητές και καθηγητές να παρακολουθήσουν ταινίες ανάλογα με την θεματική και την ηλικία τους, αλλά δίνοντάς τους και τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία για να τα αξιοποιήσουν στην τάξη. Περίπου 1500 μαθητές από τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πόλης, αναμένεται να βρεθούν στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου, παρακολουθώντας θεματικές ενότητες που κινούνται από τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον μέχρι την συμπερίληψη και την διαφορετικότητα, αναδεικνύοντας τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην αλληλεπίδρασή τους με το οικοσύστημά τους. Κορυφαίες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ αποτελούν οι παράλληλες στιγμές, δωρεάν για το κοινό της πόλης. Ειδικότερα, την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 12 μ. το Europe Direct Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργανώνει, μαζί με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας και το Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Κινηματογράφου Καλαμάτας, τη δωρεάν προβολή της υποψήφιας για βραβείο Lux 2026 ταινίας “Σιωπηλή Αγάπη” και οι θεατές θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πανευρωπαϊκή ψηφοφορία για την καλύτερη ταινία. Νωρίτερα, την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 8.30 μ.μ. με την συνεργασία του Κέντρου Ημέρας Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α. του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η κομεντί “Το Μαύρο Μπαλόνι”, στα πλαίσια της 2ας Απριλίου Παγκόσμιας Ημέρας για τον Αυτισμό. Το Σάββατο κορυφώνεται η αγωνία με την απονομή των βραβείων του Μαθητικού Διαγωνισμού “Μια Ιστορία Δίχως Λόγια” που θα τον συνοδεύσει μια πρωτότυπη stand-up comedy για γονείς και παιδιά: ο Γιώργος Αλεβίζος, θα προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήματα που απασχολούν όλους και όλες. Τι πραγματικά σημαίνει «πιτσικάρει»; Ποιος έφτιαξε το σύστημα βαθμολόγησης στο τένις; Πόσα χρόνια ψυχοθεραπείας αρκούν και στα πόσα κερδίζω κάποιο έπαθλο; Τελικά θα μας πάρουν τη δουλειά τα ρομπότ; Γιατί όλοι μας μεγαλώσαμε με γιαγιά και γιατί οι γιατροί μας πετάνε λέξεις ουσιών που μοιάζουν να ‘χουν φτιαχτεί για να κάνεις high score στο Scrabble; Νωρίτερα θα προβληθεί το “Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα”, μια μικρού μήκους αληθινή ιστορία έμπνευσης και συγκίνησης που γεννήθηκε σε ένα σχολείο στον Πύργο Ηλείας και βραβεύτηκε στο εξωτερικό. Το Φεστιβάλ κλείνει την Κυριακή, το πρωί με προβολές για μικρά παιδιά και κυρίως με την μοναδική δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό live μεταγλωττίσεις από την Γιώτα Μηλίτση και τον Άρη Τσαμπαλίκα. Το απόγευμα, η δραστήρια Εφηβική Ομάδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης, θα παρουσιάσει το καταπληκτικό θεατρικό έργο της Ελένης Ευταξοπούλου “Ο ιδιαίτερος” για πρώτη φορά στην Καλαμάτα.