«Μεγαλώνοντας τον Έντι» τον Απρίλιο από το «Συν Ένα Μιχάλης Τούμπουρος»

«Για τρεις μόνο βραδιές, οι αναμνήσεις του Έντι κατοικούν ξανά στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας», σημειώνει το θεατρικό σχήμα «Συν Ένα Μιχάλης Τούμπουρος» σε παρέμβασή του για την επιστροφή της παράστασης «Μεγαλώνοντας τον Έντι».

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 17, 18 και 19 Απριλίου και βασίζεται σε γεγονότα από τη ζωή του συγγραφέα, εστιάζοντας στην τρυφερότητα, το τραύμα και την αποδοχή μέσα από τη γραφή του Εντουάρ Λουί.

Συντελεστές : Πάνος Ηλιόπουλος σκηνοθεσία, επεξεργασία - διασκευή, σκηνικά - κοστούμια - μουσική επιμέλεια, φωτισμοί, επιμέλεια κειμένων προγράμματος, Σταυρούλα Κρασσακοπούλου επεξεργασία - διασκευή, φωτισμοί, Κάλλι Κολόζη φωτογραφίες, Ανδρέας Καρασπήλιος βίντεο, σχεδιασμός αφίσας, Βαλίνα Τσιχριτζή μακιγιάζ, Βούλα Σαρδέλη κατασκευή κοστουμιών, Γιώργος Αγγελόπουλος κατασκευή σκηνικού, Κώστας Αγγελόπουλος κατασκευή σκηνικού, Αρμάν Καραπετιάν ομάδα υποστήριξης κατασκευής σκηνικού, Λευτέρης Καρμοίρης ομάδα υποστήριξης κατασκευής σκηνικού, Μιμίκα Τάσση ομάδα υποστήριξης κατασκευής σκηνικού, Νίκος Κυριακουλάκος ομάδα υποστήριξης κατασκευής σκηνικού, επιμέλεια κειμένων προγράμματος, Γιώργος Λαπέας φωτιστικές εγκαταστάσεις – χειρισμός φωτισμού, Χρήστος Κουτσαϊμάνης ηχητικές εγκαταστάσεις, Παναγιώτης Μελιγαλιώτης χειρισμός ήχου, Όλγα Θεοδώρου επιμέλεια κειμένων προγράμματος, Γιώργος Ασημακόπουλος ηλεκτρονική επεξεργασία υλικού – δημιουργία e-προγράμματος.

Παίζουν: Αρμάν Καραπετιάν, Μιμίκα Τάσση, Νίκος Κυριακουλάκος.