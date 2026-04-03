Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Σε ισχύ το θερινό ωράριο λειτουργίας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων

Το επικαιροποιημένο θερινό ωράριο λειτουργίας των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητάς της για το 2026, το οποίο ισχύει από την 1η Απριλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βασικοί επισκέψιμοι χώροι της Μεσσηνίας, ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου, το Ανάκτορο του Νέστορα, καθώς και τα κάστρα Καλαμάτας, Μεθώνης και Πύλου, θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο 8 π.μ. έως 8 μ.μ.. Ειδικά για το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, κάθε Τρίτη το κοινό θα εξυπηρετείται από τις 12.30 μ. έως τις 8 μ.μ. Παράλληλα, με ωράριο 8.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ. θα λειτουργούν ο Αρχαιολογικός Χώρος Περιστεριάς, ο Αρχαιολογικός Χώρος Καρποφόρας (Νιχώρια) και το Κάστρο Κυπαρισσίας, ενώ το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας θα παραμείνει κλειστό λόγω έργων. Επιπλέον, χώροι όπως ο Αρχαιολογικός Χώρος Ακοβίτικων, ο Θολωτός Τάφος Άνθειας και ο Θολωτός Τάφος Μάλθης θα είναι επισκέψιμοι μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Όπως επισημαίνεται, οι χώροι που φέρουν ειδική σήμανση θα παραμένουν κλειστοί κάθε Τρίτη, ενώ όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία του κράτους θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα λειτουργήσουν από τις 12 μ. έως τις 5 μ.μ. και το Μεγάλο Σάββατο από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ.. Αντίθετα, τις αργίες της Δευτέρας του Πάσχα, της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, του Δεκαπενταύγουστου και της 28ης Οκτωβρίου θα λειτουργούν με το προβλεπόμενο ωράριο.

Η Εφορεία διευκρινίζει ακόμη ότι από την 1η Σεπτεμβρίου το διευρυμένο ωράριο 8 π.μ.-8 μ.μ. θα προσαρμόζεται σταδιακά λόγω της μείωσης της διάρκειας της ημέρας. Ειδικότερα, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου θα ισχύει ωράριο 8 π.μ.-7.30 μ.μ., από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 8 π.μ.-7 μ.μ., από 1 έως 15 Οκτωβρίου 8 π.μ.-6.30 μ.μ. και από 16 έως 31 Οκτωβρίου 8 π.μ.-6 μ.μ.. Η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως 20 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου.

Τέλος, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς το κοινό, οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύονται ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους για τον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εισιτηρίων etickets.tap.gr.