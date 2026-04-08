Ολοκληρώθηκε το 4ο Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καλαμάτας: Πάνω από 1.500 μαθητές στις προβολές και τις δράσεις

Για μια εβδομάδα, περίπου 1.500 μαθητές από τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πόλης μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, παιδιά και γονείς, βρέθηκαν στο φετινό φεστιβάλ, παρακολουθώντας 40 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, συζητήσεις, έναν μοναδικό Διαγωνισμό με στόχο «Μια Ιστορία Χωρίς Λόγια», εκλεκτούς καλεσμένους και ένα μοναδικό stand-up comedy για μπαμπάδες και μαμάδες.

Σκοπός του Φεστιβάλ ήταν η ψυχαγωγία και η διάπλαση των παιδιών μας και η ανάδειξη της αξίας του κινηματογράφου ως σημαντικού στοιχείου για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της ενσυναίσθησής τους. Στόχος μας ήταν να ανοίξουμε μια συζήτηση για θέματα όπως τα δικαιώματα των παιδιών, η διαφορετικότητα, ο σεβασμός στην ετερότητα, η ανοχή, η δύναμη των κοριτσιών, οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και οι οικογενειακές σχέσεις.

Εγκαίνια στην Εκπαιδευτική Ζώνη του Φεστιβάλ έκαναν τα Νηπιαγωγεία και οι πρώτες τάξεις των Δημοτικών Σχολείων της πόλης που επισκέφτηκαν τις προβολές μας συνοδεία εκπαιδευτικών την Δευτέρα και την Τρίτη, ερχόμενα σε επαφή με μια ενότητα ταινιών γεμάτες χρώματα, τρυφερότητα και ανακαλύψεις για να εμβαθύνουν την αυξανόμενη εκτίμηση των παιδιών για τον κινηματογράφο μέσα από μια ευρηματική σειρά αφηγηματικών προσεγγίσεων. Μέσα από τις ταινίες του προγράμματος, τα παιδιά ανακάλυψαν την αξία της καλοσύνης, της ενσυναίσθησης και της χαράς του να μοιράζονται περιπέτειες με άλλους, ενώ την Τετάρτη 12 Μαρτίου μαθητές των μεγάλων του Δημοτικού παρακολούθησαν την ενότητα Ζωηροί Φίλοι στον κόσμο μας με συναρπαστικές ιστορίες και κινηματογραφικές τεχνικές, που αναδεικνύουν βασικές αξίες της ζωής και της καθημερινότητας, όπως ο σεβασμός στο συνάνθρωπο και το περιβάλλον, η φιλία, η συνύπαρξη, ακόμα και η δημιουργική αμφισβήτηση. Την Τετάρτη 1 Απριλίου μαθητές Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού παρακολούθησαν την ενότητα «Η Φαντασία στην Καθημερινότητα» με πέντε ταινίες που αντιμετώπιζαν τις πρώτες προκλήσεις της παιδικής ηλικίας με γερές δόσεις φαντασίας, χιούμορ και πολύτιμα μηνύματα για την αξία του παιχνιδιού, την προστασία του περιβάλλοντος και τις οικογενειακές σχέσεις. Την Πέμπτη 2 Απριλίου μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού παρακολούθησαν την ενότητα «Μεγαλώνοντας» με τέσσερις ταινίες — τρεις μυθοπλασίας και ένα ντοκιμαντέρ — πρωτότυπες ιστορίες για την αληθινή ζωή, ιδανικές για συζήτηση στην τάξη. Την Παρασκευή 3 Απριλίου μαθητές Γυμνασίου παρακολούθησαν την ενότητα «Η Φωνή σου» με πέντε ταινίες για τους κινδύνους και τις εντάσεις της εφηβείας, ανάμεσά τους η «Αμαρέλα» (Βραζιλία) υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στις Κάννες. Σε συνεργασία με το Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μοναδική εμπειρία ήταν η Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό (2 Απριλίου): με την συνεργασία του Κέντρου Ημέρας Ε.Υ.Τ.Υ.Χ.Ι.Α. του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας προβάλλαμε με ελεύθερη είσοδο την πολυβραβευμένη κομεντί «Το Μαύρο Μπαλόνι / The Black Balloon» — βραβευμένη με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο τμήμα Generation 14plus του Φεστιβάλ Βερολίνου. Για πρώτη φορά το φεστιβάλ συμμετείχε στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική συνομιλία: οι μαθητές Λυκείου παρακολούθησαν δωρεάν την «Σιωπηλή Αγάπη / Deaf (Sorda)», υποψήφια για το βραβείο κοινού LUX 2026 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ψήφισαν στην πανευρωπαϊκή ψηφοφορία. Σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT Πελοποννήσου και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Πανελλήνια πρεμιέρα και συγκίνηση έκρυβε το Σαββατοκύριακο του Φεστιβάλ: η βραβευμένη ελληνική ταινία «Θα σε περιμένω σε κάθε διάλειμμα» των Σάκη Αντύπα και Πάρη Κουλούρη — μια αληθινή ιστορία έμπνευσης που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόσφατα βραβεύτηκε στη Νέα Υόρκη στο «Frames of New York Film Festival» με το βραβείο «Best Man Director». Η προβολή έγινε με την παρουσία των δημιουργών και ακολούθησε συζήτηση. Το απόγευμα του Σαββάτου η αγωνία κορυφώθηκε! Οι υποψηφιότητες του Διαγωνισμού "Μια ιστορία χωρίς λόγια" ήταν ιδιαίτερες και καλογυρισμένες! Όλοι οι συμμετέχοντες πήραν έπαινο συμμετοχής, ενώ με τα ειδικά βραβεία τιμήθηκαν οι:

1) ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ: «Off Time» από την ομάδα του 3ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα οι: Θεώνη Σπίνου, Κωνσταντίνος Μπούνας, Μυρτώ Μαλάμου, Παναγιώτης Σπηλιώτης, Ιωάννης Κουμερτάς, Παναγιώτης Σαραντόπουλος, Ηλίας Χριστόπουλος, Σταυρούλα Καπερνοπούλου, Ευσταθία Παπαδοπούλου και Χρυσούλα Παπούλια

2) ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: «Life, My Way» σε σκηνοθεσία Ελευθερίας Χάικου, και τους: Μάξιμο Μανιάτη, Μελίνα Πάσχου, Νικολέττα Μπαντή, Μάγδα Γκούζου, Νικολέττα Σαρέλλα, Σταύρο Σαραβελάκη, Ζωή Κεχαγιά, Νεφέλη Ρήγα, Κυριάκο Λιανέα, Μελίνα Τζάννε, Ελισάβετ Παλιούρα, Νικόλαο Βαρελά, Χρήστο Ντίνο, Ραφαέλλα Σαραντάκη, Θεοδώρα Μπουκουβάλα, Λεωνίδα Φωτόπουλο, Κωνσταντίνο Χάικο, Μόνικα Φασιλάκη, Κωνσταντίνα Βαρελοπούλου (ενήλικη), Μαριτίνα Βαρελοπούλου (ενήλικη), Κατερίνα Βαρελοπούλου (ενήλικη), Νίκο Χάικο (ενήλικας). Το καρδιοχτύπι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελάφρυνε ο Γιώργος Αλεβίζος με μια stand-up comedy που απευθύνθηκε σε γονείς και παιδιά για να απαντήσει σοβαρά ερωτήματα όπως: Τι πραγματικά σημαίνει «πιτσικάρει»; Ποιος έφτιαξε το σύστημα βαθμολόγησης στο τένις; Τελικά θα μας πάρουν τη δουλειά τα ρομπότ; Γιατί όλοι μας μεγαλώσαμε με γιαγιά και γιατί οι γιατροί μας πετάνε λέξεις ουσιών που μοιάζουν να 'χουν φτιαχτεί για να κάνεις high score στο Scrabble; Το Φεστιβάλ έκλεισε την Κυριακή το πρωί με προβολές για παιδιά 4+ ετών και με τη μοναδική δυνατότητα live μεταγλωττίσεων από τους ηθοποιούς Γιώτα Μηλίτση και Κωνσταντίνο Αδαμόπουλο με την μεγάλη συμμετοχή παιδιών και με πολύ ενθουσιασμό! Το απόγευμα η Εφηβική Ομάδα του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης παρουσίασε για πρώτη φορά στην Καλαμάτα το θεατρικό έργο της Ελένης Ευταξοπούλου «Ο Ιδιαίτερος» — μια δημιουργία γεννημένη μέσα από τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις των ίδιων των εφήβων.

Το Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καλαμάτας είναι μια διοργάνωση της Filmhouse/Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας και μιας μεγάλης ομάδας εθελοντών που επιμελήθηκαν το φετινό φεστιβάλ. Η ομάδα αποτελείται από τους: Ηλίας Βαβίτσας, Γιάννης Καρανίκας, Δήμητρα Κουρμούλη, Φούλη Λάγιου, Αναστασία Λιόκουρα, Αμαλία Μάλαμα, Θοδωρής Μάλλωσης, Γιώτα Μηλίτση, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Βασίλης Παπαευσταθίου, Αντώνης Σταυριανέας, Παναγιώτης Φύκιρης, Παύλος Χριστόπουλος.