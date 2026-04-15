Νέες εκδηλώσεις από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

Η αρχή θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, με την πέμπτη κατά σειρά διάλεξη του Στάθη Γυφτάκη, με θέμα "Mozart ή Haydn;". Η βραδιά θα περιλαμβάνει πικάντικες ιστορίες, κρυμμένα μυστικά, ψέμματα και αλήθειες για τους δύο πρωτεργάτες της κλασσικής περιόδου, με χιούμορ και φυσικά καλή μουσική. Το Σάββατο 25 Απριλίου στις 8 μ.μ. στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί το βιβλίο του μουσικού, Νευρολόγου και συγγραφέα Λουκά Λυμπερόπουλου, με τίτλο "Ανάστροφη Βαβέλ" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Πηγή". Το Σάββατο 2 Μαΐου, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στις 8.30 μ.μ. το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την σημαντικότερη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων στην Ελλάδα, την "Underground Youth Orchestra" σε ένα πρόγραμμα με έργα L.v. Beethoven και Στάθη Γυφτάκη και με σολίστ στο 1ο κονσέρτο για πιάνο του L.v.Beethoven τον πιανίστα και αριστούχο απόφοιτο του ΔΩΚ, Κώστα Μάρκου. Διευθύνει ο ιδρυτής της ορχήστρας, Κώστας Ηλιάδης. Τέλος, την Κυριακή 10 Μαΐου, και πάλι στην Κεντρική Σκηνή στις 8.30 μ.μ. έρχεται η πολυαναμενόμενη δεύτερη συναυλία του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας με τον διαπρεπή κιθαρίστα Μιχάλη Κονταξάκη και τους "Encardia".