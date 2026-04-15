"Σέρρα - Η ψυχή του Πόντου" τον Μάιο στην Καλαμάτα

Η παράσταση "Σέρρα-Η ψυχή του Πόντου", βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου, με την εξαιρετική ερμηνεία της Χρύσας Παπά, συνεχίζει για τέταρτη χρονιά και ξεκινάει την Πανελλαδική και Ευρωπαϊκή της περιοδεία.

Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Παρασκευή 15/5 στις 9 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο. Η μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία με τα συνεχόμενα sold out των τριών τελευταίων ετών, το «Σέρρα» υμνήθηκε από κοινό και κριτικούς, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στο Βερολίνο, το Ντίσελντορφ και τη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, και τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, με το κοινό να γεμίζει τις θεατρικές αίθουσες όπου και αν παρουσιάστηκε. Μια θεατρική εμπειρία που συνεπαίρνει τον θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι, απ’ όπου και αν κατάγεται.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Μία ηθοποιός. 12 ρόλοι. Η Λεμονιά παρουσιάζεται στο κοινό για να αφηγηθεί την ιστορία του πατέρα της, του Γαληνού Φιλονίδη. Μια ιστορία που ξεκινάει το 1915 και ολοκληρώνεται το 1962, στην Τραπεζούντα και άλλες περιοχές του Πόντου, στην Αμπχαζία και στο Καζακστάν. Ο Γαληνός διχάζεται ανάμεσα σε δυο γυναίκες, δοκιμάζονται οι ηθικές του αρχές κι έρχεται αντιμέτωπος με τις τρικυμίες της ψυχής, αλλά και με την αγριότητα των εκτοπισμών και των διώξεων εκείνης της περιόδου, ενώ στο πρόσωπο του και στην πορεία του αντανακλούν τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων. Ένα έργο γεμάτο έρωτα, μυστήριο, ραδιουργίες, τρυφερότητα, αγάπη, εξαθλίωση και αξιοπρέπεια. Ένα ταξίδι που γράφει η ζωή, που φαντάζει με τις φλόγες του χορού της φωτιάς, του χορού Σέρρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας και θεατρική διασκευή: Γιάννης Καλπούζος, Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης, Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Σύνθεση-Μουσική Επιμέλεια: Ματθαίος Τσαχουρίδης, Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη, Χοροδιδασκαλία: Στέφανος Σιδηρόπουλος, Φωτογραφία αφίσας: Πάνος Βλασόπουλος, Φωτογραφίες παράστασης: Αγγελική Κοκκοβέ, Γραφιστική επιμέλεια-Video Editing-Πρόγραμμα παράστασης: Μαίρη Μούσα, Προβολή-Δημόσιες Σχέσεις: Παναγιώτης Φανταγμάς / Μαρκέλλα Καζαμία. Παραγωγή: Sifa Production. Ερμηνεύει η Χρύσα Παπά. Το μυθιστόρημα «Σέρρα- Η ψυχή του Πόντου» του Γιάννη Καλπούζου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.