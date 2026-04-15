Η καρδιά του Αρχαίου Δράματος χτυπά στην Αρχαία Μεσσήνη - Έρχεται το 13ο Νεανικό Φεστιβάλ

Η Αρχαία Μεσσήνη, ένας τόπος με βαθιά ιστορική και πολιτιστική αξία, μετατρέπεται για ακόμη μία χρονιά σε σημείο συνάντησης της τέχνης, της νεανικής δημιουργίας και του σύγχρονου διαλόγου.

Από τις 21 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου, το 13ο Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος φέρνει κοντά νέους και νέες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας νέα πνοή στα σπουδαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Το εν λόγω Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια σειρά παραστάσεων· είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα μάθησης, ανταλλαγής και έμπνευσης, που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του αρχαίου δράματος μέσα από τη ματιά της νέας γενιάς. Το 13ο Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού που ξεπερνά τα όρια της σκηνής. Αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, ενισχύει τη διαπολιτισμική κατανόηση και προσφέρει στους νέους τον χώρο να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να οραματιστούν.

Το Εκκλησιαστήριο ζωντανεύει μέσα από τη δύναμη και την έμπνευση της νέας γενιάς, σε μια μοναδική συνάντηση πολιτισμών από την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Νεανικές θεατρικές ομάδες παρουσιάζουν κλασικά έργα των αρχαίων Ελλήνων τραγικών ποιητών, αποδεικνύοντας πως τα μεγάλα αυτά κείμενα παραμένουν διαχρονικά και βαθιά επίκαιρα. Μέσα από σύγχρονες ματιές και δημιουργικές προσεγγίσεις, τα αιώνια ερωτήματα της τραγωδίας αποκτούν νέα ζωή και συνομιλούν με το σήμερα. Ακόμα, παράλληλες εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες πλαισιώνουν το Φεστιβάλ, όπου το θέατρο, η δημιουργία και η μάθηση γίνονται ένα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 21/4: 09:30 Τελετή Έναρξης – Σύλλογος η Χαρά του Παιδιού 09:45 Medea (Μήδεια) by Euripides / Ευριπίδης (στα αγγλικά) Royal Academy of Dramatic Art (R.A.D.A.) – MA Theatre Lab, England 19:00 Medea (Μήδεια) by Euripides / Ευριπίδης (στααγγλικά) Royal Academyof Dramatic Art (R.A.D.A.) – MA Theatre Lab, England Aμφιθέατρο Πάρκου Μεσσήνης Τετάρτη 22/4: 09:45 Πέρσες του Αισχύλου 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης Πέμπτη 23/4: 09:45 Τρωάδες του Ευριπίδη 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων Παρασκευή 24/4: 09:45 Ελένη του Ευριπίδη Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία» Τρίτη 28/4: 09:45 Coeforas (Χοηφόροι) de Aeschylus / Αισχύλος (στα ισπανικά) TeatroBalbo, Spain Τετάρτη 29/4: 09:45 Ελένη του Ευριπίδη Γενικό Λύκειο Πεταλιδίου Πέμπτη 30/4: 09:45 Αντιγόνη του Σοφοκλή 2ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου 11:00 The Persians (Πέρσες) by Aeschylus / Αισχύλος (στα γαλλικά) Atelier Théâtre du Lycée Auguste Renan, Saint-Brieuc, France Τρίτη 05/5: 09:45 Ιππόλυτος του Ευριπίδη 2ο ΓΕ.Λ., 2ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕ.Λ., 1ο Γυμνάσιο & ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών Τετάρτη 06/5: 09:45 Ικέτιδες του Αισχύλου 2ο Γυμνάσιο & 2ο ΓΕ.Λ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης Πέμπτη 07/5: 09:30 Σχολεία εν Δράσει στο 4ο Φεστιβάλ των Μικρών Παρασκευή 08/5: 09:45 Troyanas (Τρωάδες) de Eurípides / Ευριπίδης (στα ισπανικά) LaNaveArgo, Spain

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχία μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης διαδραματίζει ο εθελοντισμός. Πίσω από κάθε παράσταση, κάθε δράση και κάθε εμπειρία, βρίσκονται άνθρωποι που προσφέρουν τον χρόνο, την ενέργεια και το πάθος τους. Στο πλαίσιο αυτό, το PHAOS καλεί όσους και όσες επιθυμούν να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του Φεστιβάλ, να συμμετάσχουν ως εθελοντές στη διοργάνωση. Η συμβολή τους είναι πολύτιμη όχι μόνο για την ομαλή διεξαγωγή των δράσεων, αλλά και για τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας φιλοξενίας, συνεργασίας και θετικής ενέργειας.

