Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο: Πρεμιέρα για το «Αταίριαστο ζευγάρι»

Παραστάσεις θα δοθούν ακόμα αύριο και μεθαύριο την ίδια ώρα, ενώ η κωμωδία θα συνεχίσει το ταξίδι της σε Φιλιατρά και Καλαμάτα. "Πρόκειται για μια κωμωδία για όσους αγάπησαν (και το πλήρωσαν). Καταρρακωμένοι και αποδεκατισμένοι. Γκρεμοτσακισμένοι και καψουροδαρμένοι. Ψυχομπαλωμένοι και τσουρουφλισμένοι. Στραπατσαρισμένοι από τον έρωτα και σακατεμένοι στην καρδιά. Ηρθε η ώρα να γιορτάσουμε τους χωρισμούς μας. Η Φλωρεντία μόλις χώρισε και η Ολυμπία την περιμάζεψε. Κάπου εκεί ξεκινά η πιο ξεκαρδιστική συγκατοίκηση που έγινε ποτέ! Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, ένα σπίτι που γίνεται πεδίο μάχης και ένα ντόμινο απίθανων καταστάσεων συνθέτουν μια κωμωδία για τη φιλία, τις σχέσεις και το πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου για να πας παρακάτω. Φορέστε τα καλά σας (ή τα χάλια σας), πακετάρετε τα δάκρυά σας (θα τα αξιοποιήσουμε) και ελάτε στο πιο ξέφρενο και νοσταλγικό πάρτι χωρισμού", τονίζεται από το ΤΕΘ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πάνος Ηλιόπουλος, Σκηνικά - Κοστούμια: Βενετσάνος Μπαλόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Κανακόπουλος. Παίζουν: Ελισάβετ Αγγελινά, Θοδωρής Γαβρίλης, Αντώνης Δημητρόπουλος, Γιώργος Ερμείδης, Γιούλα Ζαχαροπούλου, Γιάννης Καραμπάτσος, Τάκης Μπίτσικας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ειρήνη Παπαχριστοφίλου, Ελένη Πετροπούλου, Δώρα Σαραντάρη, Πέγκυ Σαράντου, Ράινα Τσούτσια. Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε στο τηλ. 6973219646