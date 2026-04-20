Το ντοκιμαντέρ για την πτώση του Βίκτορ Ορμπαν στο Doc Cafe

“Η προβολή αποκτά χαρακτήρα επείγοντος χρονικού, καθώς η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία και η ανάδειξη του Πέτερ Μάγιαρ σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής που πολλοί θεωρούσαν ακλόνητη. Η ταινία καταγράφει ακριβώς αυτή την εποχή: τη μεθοδική οικοδόμηση του αυταρχισμού, τη διαφθορά και τη χειραγώγηση των θεσμών που χαρακτήρισαν τη διακυβέρνηση Όρμπαν” τονίζεται από τους διοργανωτές. Η ταινία επικεντρώνεται σε τρεις γυναίκες —μια πολιτικό, μια δημοσιογράφο και μια νοσηλεύτρια— οι οποίες, σε πείσμα των καιρών, οργάνωσαν την αντίσταση απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους λαϊκιστές ηγέτες της Δύσης. Μέσα από τη δράση τους, το κοινό θα κατανοήσει το υπόβαθρο της κοινωνικής έκρηξης και της πολιτικής αλλαγής που βιώνει η Ουγγαρία τις τελευταίες ημέρες. “Η σκηνοθέτιδα, υποψήφια για Όσκαρ, παραδίδει ένα βαθύ πορτρέτο της συστηματικής αποσταθεροποίησης μιας χώρας, το οποίο πλέον λειτουργεί ως πολύτιμο μάθημα για το πώς μια κοινωνία μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει πίσω τις ελευθερίες της” σημειώνει το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ. Η είσοδος είναι ελεύθερη με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.