Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απορρίπτουν το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων (βίντεο)

Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν την πρόταση του αμφιλεγόμενου δημοψηφίσματος της Κυριακής για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις.

Δεν έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι, αλλά η τρέχουσα τάση δείχνει ότι το 55% των συμμετεχόντων ψήφισε κατά, έναντι 45% υπέρ.

Η πρόταση προήλθε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο.

Η διχαστική ψηφοφορία έθεσε σε κίνδυνο τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί ραγδαία από το 2002, όταν ήταν 7,3 εκατομμύρια. Τώρα είναι 9,1 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 27% είναι κάτοικοι Ελβετίας που γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

Ωστόσο, το Λαϊκό Κόμμα, που υποστηρίζει ότι ο περιορισμός του πληθυσμού θα μείωνε την πίεση στις μεταφορές, τη στέγαση και το περιβάλλον δεν φαίνεται να έχει πείσει αρκετούς ψηφοφόρους.

Πολλοί άλλοι φαινόταν να ανησυχούν για την προοπτική της απώλειας των απαραίτητων εργαζομένων στον τουρισμό, τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία.

Πηγή: news247.gr