Αιτήσεις για το ManTech του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το ManTech δημιουργήθηκε και υλοποιείται με τη σύμπραξη των Τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (ΤΙΑΔΠΑ), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα συνδυάζει την επιστημονική διοίκηση (μάνατζμεντ) με τις νέες τεχνολογίες, στοχεύοντας στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτισμικών αγαθών με όρους τεχνολογικής καινοτομίας και βιωσιμότητας. Απευθύνεται σε αποφοίτους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών, καθώς και σε επαγγελματίες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που επιθυμούν να ενισχύσουν το προφίλ και τις δεξιότητές τους στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με σύγχρονα εργαλεία πολιτισμικής τεχνολογίας, διοίκησης και επικοινωνίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Μυστρά, με δυνατότητα υβριδικής παρακολούθησης.

Με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης έως και 50%, το πρόγραμμα προάγει τη σύγχρονη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και καλλιεργεί ανταγωνιστικά στελέχη με όραμα και τεχνογνωσία.

Οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mantech.uop.gr.