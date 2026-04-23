Αρεσε η κωμωδία «Τυφλές ελπίδες»

Οι «Τυφλές ελπίδες» δεν αφηγούνται μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά αποτυπώνουν μια εσωτερική κατάσταση. Με τη μεταφορά της «χαλασμένης κασέτας», φωτίζεται ο φαύλος κύκλος της επανάληψης και οι αόρατες συγκρούσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του. Η σκηνή λειτούργησε σαν καθρέφτης ψυχικών μηχανισμών, όπου το κωμικό και το δραματικό συνυπήρχαν. Οι ερμηνείες ήταν ιδιαίτερα δυνατές και υπηρετούσαν με ακρίβεια αυτή την εσωτερική διαδρομή, δίνοντας βάθος και ένταση στις διαφορετικές πτυχές του ανθρώπινου ψυχισμού. Πρόκειται για μια στοχαστική παράσταση, που λειτούργησε ως τροφή για σκέψη γύρω από την αυτογνωσία, τα μοτίβα που μας εγκλωβίζουν και τη δυνατότητα υπέρβασής τους.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας, της Τοπικής Κοινότητας Μικρής Μαντίνειας και του προέδρου της, Στέλιου Λιακέα, ενισχύοντας τον θεσμό του πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο. Επαιξαν (κατά σειρά ρόλων): Φώτης Βλάχος, Μάρα Ζαχαροπούλου, Θοδωρής Φραγκούλης, Αναστασία Αντωνοπούλου, Παναγιώτα Αντωνακοπούλου. Σκηνοθεσία - Σκηνογραφία - Συγγραφή: Θοδωρής Φραγκούλης, Κατασκευή σκηνικών: Κώστας Μάλαμας, Φωτιστής: Συκάς Χρήστος, Ηχολήπτης: Αλέξανδρος Μπελόγιαννης, Σκηνοθεσία trailer: Θεόδωρος Φραγκούλης, Λήψη: Γιώργος Μπελόγιαννης, Μοντάζ: Θέμης Κανελόπουλος, Αφίσα: Ηλίας Κουρούπης.