Χαρίτσης για Μιναγιώτικο Φράγμα: "Σκανδαλώδης απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης"

“Ανικανότητα ή αδιαφορία; H σκανδαλώδης απένταξη του Μιναγιώτικου Φράγματος από το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά νέο πλήγμα για την αγροτική παραγωγή στη Μεσσηνία”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, επικρίνοντας δριμύτατα την κυβέρνηση, με ερώτησή του προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

Αφορμή για την κατάθεση της ερώτησης ήταν η πρόσφατη ανάκληση της απόφασης ένταξης του κρίσιμου έργου υποδομής “Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης” από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, “η οποία σηματοδοτεί μια ακόμη αρνητική εξέλιξη για τη Μεσσηνία και τον πρωτογενή τομέα”.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “το έργο, με αντικείμενο την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου, με σκοπό την άρδευση έκτασης 35.000 στρεμμάτων στον Δήμο Πύλου-Νέστορος, εντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2022 με προϋπολογισμό ύψους 29,5 εκατ. ευρώ στην πρώτη ομάδα έργων του προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης «ΥΔΩΡ 2.0»”.

Υπενθυμίζει πως “το εν λόγω πρόγραμμα παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2021 από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσία του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα μέσα στη γενικότερη ατμόσφαιρα θριαμβολογίας τόνιζε: «για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό απαιτείται μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη συμμόρφωση στα σχεδιαγράμματα»».

Ο κ. Χαρίτσης σημειώνει ότι “εντούτοις, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου παρατάθηκε έως Φεβρουάριο του 2025, στις 30 Ιουνίου 2026 έναντι της 30ης Δεκεμβρίου 2025 αρχικής προθεσμίας, για να ανακληθεί εν τέλει στις 6 Μαΐου 2026 η απόφαση ένταξης του έργου στο σύνολό της. Από όλα τα παραπάνω είναι σαφής και αυταπόδεικτη η κυβερνητική ανικανότητα στη διαχείριση των σημαντικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικά με κίνδυνο απώλειας σημαντικών πόρων. Η επικίνδυνη κυβερνητική πολιτική θα έχει ως συνέπεια κάποια έργα να μην υλοποιηθούν καθόλου και κάποια άλλα να επιβαρύνουν δυσανάλογα τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι όμως και κάτι ακόμα: η παντελής αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο που κινδυνεύει με αφανισμό”.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί “αντί ενός στρατηγικού σχεδίου και ουσιαστικών μέτρων στήριξης έναντι των κινδύνων που προκαλεί η κλιματική κρίση και η αύξηση του κόστους παραγωγής με κυριότερο το ενεργειακό κόστος, οι αγρότισσες και οι αγρότες βλέπουν το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη ληστεία των αγροτικών επιδοτήσεων και την απένταξη σημαντικών και απαραίτητων έργων υποδομής, όπως το Μιναγιώτικο Φράγμα”.

Καταλήγοντας, επισημαίνει πως “ειδικά στη Μεσσηνία υπάρχει κι άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα πλήρους αποτυχίας και αδιαφορίας: το Φιλιατρινό Φράγμα που οκτώ χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του και έπειτα από αλλεπάλληλες εξαγγελίες, υποσχέσεις και «επικαιροποιήσεις» σχεδίων, από διαφορετικές ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυβέρνηση μεταθέτει την λειτουργία του για το 2029”.

Ο Αλ. Χαρίτσης θέτει τα παρακάτω ερωτήματα στους αρμόδιους υπουργούς: “1. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους αφαιρέθηκε το έργο «Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης» από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; 2. Ποιες ήταν συγκεκριμένα οι «απρόβλεπτες καθυστερήσεις» σχετικά με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που κατέστησαν το μέτρο «Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ» μη εφικτό για ολοκλήρωση; Πόσα και ποια έργα έχουν ή πρόκειται να απενταχθούν συνολικά όσον αφορά το μέτρο αυτό; 3. Σε τι στάδιο υλοποίησης βρίσκεται αυτή τη στιγμή το έργο για το Μιναγιώτικο Φράγμα; Υπάρχουν αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις από τις οποίες απορρέουν οικονομικές υποχρεώσεις; Σε τι ποσό ανέρχονται οι υποχρέωσεις αυτές και πώς θα επιβαρύνουν το Τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ δηλαδή το εθνικό ΠΔΕ; 4. Ποια είναι η τύχη του έργου «Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης», που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του συνολικού έργου για μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του φράγματος όπως αυτό περιγράφεται στο πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0»; Υπάρχει εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης και αν ναι, ποια είναι αυτή και με τι προϋπολογισμό;”.