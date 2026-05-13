Τετάρτη, 13 Μαϊος 2026 21:24

Υψηλές παρουσίες στην τελετή για τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο

Σημαντικές ήταν οι παρουσίες το απόγευμα της Δευτέρας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να τιμήσουν τον πρόεδρο της ENSOFI κατά την αναγόρευση του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειριαώς.

Μεταξύ άλλων η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη,  ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Μεσσήνιος Α’ Υπαρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Απόστολος Γεωργιάδης, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος.

Δ.Πλ.

