Δράσεις ανάδειξης της βιομηχανικής και σιδηροδρομικής κληρονομιάς

Δύο δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της βιομηχανικής και σιδηροδρομικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας, πραγματοποίησαν η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Εθος” με την Ομάδα “Πάμε Βόλτα”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων στις 18 Απριλίου.

1) Σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους -Τμήμα Μεσσηνίας οργανώθηκε εκδήλωση στα γραφεία των ΓΑΚ Μεσσηνίας (Αριστοδήμου 22), όπου παρουσιάστηκε στο κοινό η βιομηχανική πλευρά της Καλαμάτας τον 19ο και τον 20ο αιώνα μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό. Η παρουσίαση έγινε από την φιλόλογο και μόνιμη υπάλληλο των ΓΑΚ Μεσσηνίας Χαρά Νικολακοπούλου. Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ηλίας Μπιτσάνης ανέλαβε την ξενάγηση σε μερικά τοπόσημα της πόλης, στα οποία διατηρούνται ακόμα ίχνη της δραστήριας βιομηχανικής παράδοσης της Καλαμάτας.

2) Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμων Μεσσηνίας και με το Κίνημα Διάσωσης και Επαναλειτουργίας Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον σιδηροδρομικό σταθμό Ζευγολατιού.

Οι ομιλητές Ηλίας Νταίβις, γιατρός και πρόεδρος του πρώτου Συλλόγου, καθώς και ο Κωνσταντίνος Μπρούσαλης, εκπρόσωπος του Κινήματος, μίλησαν για την απαράδεκτη απαξίωση, την οποία επιδεικνύει το κράτος προς το σιδηροδρομικό δίκτυο, που αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο του Μοριά που καταστρέφεται, όπως χαρακτηριστικά είπαν, και τόνισαν την ανάγκη συντήρησης αλλά και επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου, σε τοπικό επίπεδο αρχικά, τόσο με σκοπό πρακτικό (μεταφορά κοινού προς Μεσσήνη και προς Δεσύλλα-Διαβολίτσι) όσο και για τουριστική αξιοποίηση. Σύμφωνα με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Εθος”, και οι δύο εκδηλώσεις στέφθηκαν με επιτυχία και προκάλεσαν το ενδιαφέρον και την ικανοποιητική ανταπόκριση του κοινού.