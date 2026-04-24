Σε εξέλιξη η προετοιμασία για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Η απόφαση αφορά την υλοποίηση όλων των καλλιτεχνικών δράσεων της φετινής διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου και περιλαμβάνει την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης, καθώς και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού. Σύμφωνα με την εισήγηση, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φιλοδοξεί να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως θεσμός εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, παραμένοντας επίκαιρο, καινοτόμο και υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου.

Η Φάρις επισημαίνει ότι στόχος είναι και φέτος να προσφερθεί στο κοινό μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του σύγχρονου χορευτικού γίγνεσθαι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 149.482 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ανάθεση θα γίνει μέσω ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής όλων των δράσεων του φεστιβάλ, όπως παραστάσεις, σεμινάρια, masterclasses, εργαστήρια και παράλληλες εκδηλώσεις.

Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε χώρους όπως το Μέγαρο Χορού, το Δημοτικό Στάδιο, το Πνευματικό Κέντρο, αλλά και σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους της πόλης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει μεγάλες και μικρότερες παραγωγές στις σκηνές του Μεγάρου Χορού, εκπαιδευτικές δράσεις για επαγγελματίες, σπουδαστές, παιδιά, ενήλικες και ΑμεΑ, καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις όπως συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές βραδιές, προβολές και δράσεις εξωστρέφειας σε πόλεις της Περιφέρειας, στη Navarino Agora και στα Φιλιατρά. Με την έγκριση της διαδικασίας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την προκήρυξη του διαγωνισμού και την έναρξη των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε η διοργάνωση του 2026 να προχωρήσει ομαλά και να επιβεβαιώσει για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό ρόλο του Φεστιβάλ για την Καλαμάτα και τον πολιτισμό της.