Αντίστροφη μέτρηση για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας - Εγκρίθηκαν εισιτήρια και προϋπολογισμός

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, με το εκπαιδευτικό του σκέλος να ξεκινά από τις 10 Ιουλίου, και θα αναπτυχθεί στην Κεντρική και την Εναλλακτική σκηνή του Μεγάρου Χορού, αλλά και σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 17 παραγωγές, διεθνείς και ελληνικές συμμετοχές, παράλληλες δράσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στόχευση του θεσμού στην εξωστρέφεια, την καλλιτεχνική πολυφωνία και τη σύνδεση του χορού με την πόλη και την κοινωνία. Παράλληλα, εγκρίθηκαν και οι τιμές των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, με διαφοροποίηση ανάλογα με τη σκηνή, τη ζώνη θέασης και την ημέρα παρουσίασης.

Για τις παραστάσεις έναρξης και λήξης στην Κεντρική Σκηνή, η τιμή του κανονικού εισιτηρίου διαμορφώνεται από 8 έως 20 ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες παραστάσεις της ίδιας σκηνής από 8 έως 15 ευρώ. Στην Εναλλακτική Σκηνή, τα εισιτήρια ορίζονται στα 15 και 12 ευρώ, ενώ για τις παραστάσεις των τελευταίων ημερών προβλέπεται γενική είσοδος 10 ευρώ. Διατηρούνται μειωμένα εισιτήρια για φοιτητές, ανέργους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, νέους έως 18 ετών και άτομα άνω των 65 ετών, ενώ προβλέπονται και ειδικές εκπτώσεις για πακέτα παραστάσεων, ομαδικές κρατήσεις και συμμετέχοντες στα σεμινάρια. Επιπλέον, φέτος εγκαινιάζεται μια πλατφόρμα σύμπραξης του Διεθνούς Φεστιβάλ με δύο σημαντικούς καλλιτεχνικούς φορείς που θα τονώσει την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα του Φεστιβάλ. Την ίδια στιγμή, οι παράλληλες εκδηλώσεις και οι δράσεις σε δημόσιους χώρους θα παραμείνουν ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Από τους 24 συνολικά καλλιτέχνες/χορογράφους που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους οι 12 είναι από το εξωτερικό και οι 12 από την Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες εξωτερικού που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ προέρχονται από Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ολλανδία-Βενεζουέλα, Αγγλία, Ισπανία. Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης του θεσμού, το Δ.Σ. της «Φάρις» ενέκρινε και τη διοργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών «InsideTime / Μέσα στον Χρόνο» στο Μέγαρο Χορού, στο πλαίσιο των ετήσιων δράσεων του Διεθνούς Κέντρου Χορού. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσα στο 2026 και θα αναπτυχθεί σε τρεις διακριτούς δεκαήμερους κύκλους φιλοξενίας, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη διατομεακή δημιουργία, την καλλιτεχνική έρευνα, τον πειραματισμό και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Για την υλοποίησή του εξασφαλίστηκε οικονομική ενίσχυση ύψους 20.000 ευρώ από το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, ποσό που καλύπτει το κόστος των τριών residencies, ενώ η «Φάρις» αναλαμβάνει την παραχώρηση χώρων, εξοπλισμού και την απαραίτητη τεχνική και οργανωτική υποστήριξη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενεργοποίησης του Μεγάρου Χορού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στην προσπάθεια ανάδειξής του ως σταθερού πυρήνα καλλιτεχνικής έρευνας και ανταλλαγής. Εξίσου σημαντική είναι και η έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που θα υλοποιηθεί από τις 10 έως τις 26 Ιουλίου και θα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες χορευτές και σπουδαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και σε ειδικές ομάδες κοινού της πόλης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία εξειδικευμένα σεμινάρια σύγχρονου χορού συνολικής διάρκειας 53 ωρών, με δίδακτρα που κυμαίνονται από 80 έως 180 ευρώ και ειδικά εκπτωτικά πακέτα για συνδυασμούς συμμετοχής, ενώ προβλέπονται επιπλέον εκπτώσεις για μαθητές της Δημοτικής Σχολής Χορού και σπουδαστές επαγγελματικών σχολών.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εργαστήρια για άτομα με αναπηρία, παιδιά, εφήβους, γονείς και άτομα άνω των 40 ετών, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στον χορό και την ουσιαστική διασύνδεση του φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία. Συνολικά, οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις» σκιαγραφούν έναν πολυεπίπεδο σχεδιασμό για το 2026, στον οποίο το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δεν περιορίζεται μόνο στο δεκαήμερο των παραστάσεων, αλλά αναπτύσσεται ως ένας ευρύτερος πολιτιστικός οργανισμός με καλλιτεχνική παραγωγή, εκπαιδευτική διάσταση, κοινωνικό αποτύπωμα και διεθνή προσανατολισμό.

ΣΤΙΣ 14 ΜΑΙΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Τζένη Αργυρίου εκτίμησε πως η συνεργασία με το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου μπορεί να γίνει μακροχρόνια, ώστε να προκύπτουν δράσεις στο μέλλον. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος στάθηκε στην ανάγκη αναζήτησης κι άλλων εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, αναγνωρίζοντας την σημασία της παραπάνω συνεργασίας. Η κα Αργυρίου υπογράμμισε τη σημαντική δουλειά που έγινε από την ομάδα της ώστε να ολοκληρωθεί το φετινό πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντάς το πλούσιο και δυνατό όπως τα προηγούμενα χρόνια, δίχως εκπτώσεις, παρά την σταθερή χρηματοδότηση σε συνάρτηση με την ακρίβεια. Τις τέσσερις μεγάλες παραγωγές στην Κεντρική Σκηνή η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές, γνωστοποιώντας πως η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου στην Εθνική Πινακοθήκη, ενώ σχεδόν δέκα μέρες μετά θα γίνει η αντίστοιχη στην Καλαμάτα. Η ίδια έκανε λόγο για μια απρόβλεπτη διαδικασία λόγω των εξελίξεων στη Μ. Ανατολή, τονίζοντας το θέμα των αεροπορικών εισιτηρίων και της αύξησης του κόστους τους.

Ως προς τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων με βάση τα παραπάνω, ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας εκτίμησε πως ίσως θα έπρεπε να ανέβει το κόστος των εισιτηρίων, με δεδομένο και το σταθερό ενδιαφέρον των θεατών, σχολιάζοντας ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης πως για τα δεδομένα της κοινωνίας είναι δύσκολο να γίνουν αυξήσεις. Ο κ. Πολυχρονόπουλος εστίασε στο οικονομικό σκέλος της διοργάνωσης, και ειδικότερα στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσα από κάποια νέα χρηματοδότηση-προγραμματική, έτσι ώστε το Φεστιβάλ να υποστηριχθεί εν μέσω δύσκολων εποχών και της ανάγκης να μεγαλώσει.