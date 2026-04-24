13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος: «Τρωάδες» του Ευριπίδη από το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων

Με τους «Τρωάδες» του Ευριπίδη από το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων συνεχίστηκε χθες το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη. Στον χώρο του Εκκλησιαστηρίου της Αρχαίας Μεσσήνης βρέθηκαν μαθητές από την ΚΑΝΕ, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αριστομένη, καθώς και πολλοί γονείς και φίλοι των συμμετεχόντων από το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων, δημιουργώντας μια ζωντανή και θερμή ατμόσφαιρα.

Με την ολοκλήρωση της παράστασης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος απένειμε το έμβλημα του φεστιβάλ και τα αναμνηστικά βραβεία στους μαθητές, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και τη δημιουργικότητά τους.

Συντελεστές 2ου Γυμνασίου Καλυβίων: Σκηνοθεσία: Στέλλα Κόλλια (Φιλόλογος). Σκηνικά: Κωσταντίνος Μεθενίτης - Σταματία Μαρούλη (Εξωτερικοί συνεργάτες - Μουσικοί). Κοστούμια: Στέλλα Κόλλια. Μουσική επιμέλεια: Κωσταντίνος Μεθενίτης - Σταματία Μαρούλη. Χορογραφία: Μπορμπαντωνάκη Ευαγγελία (Φιλόλογος). Αλλοι συντελεστές: Αφροδίτη Σιάσιου (Διδασκαλία κειμένου - Επιμέλεια ομάδας) (Φιλόλογος). Διανομή ρόλων: Αθηνά: Μαρίλια Φραγκοπούλου. Ποσειδώνας: Αγγελική Νάνου. Εκάβη: Μαρία Ταμβακολόγου. Κασσάνδρα: Ελενα Σουρουπίδου. Ανδρομάχη: Ρομίνα Αλα. Ελένη: Κάλλια Κολυβά. Ταλθύβιος: Πάνος Ζερβουδάκης. Μενέλαος: Αγγελική Νάνου Τρωάδες: Μαρίλια Φραγκοπούλου, Αγγελική Νάνου, Ελένη Σουρουπίδου, Κάλλια Κολυβά, Ρομίνα Αλα.

Το Φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή με την παράσταση «Ελένη» του Ευριπίδη από τα Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία». Η «Ελένη» αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα του Ευριπίδη, καθώς ανατρέπει τον γνωστό μύθο του Τρωικού Πολέμου, παρουσιάζοντας μια εναλλακτική εκδοχή όπου η πραγματική Ελένη δεν βρέθηκε ποτέ στην Τροία αλλά ζει υπό την προστασία του βασιλιά Πρωτέα, στην Αίγυπτο, παραμένοντας πιστή στον σύζυγό της, Μενέλαο. Μέσα από το έργο αναδεικνύονται ζητήματα ταυτότητας, αλήθειας και ψευδαίσθησης, ενώ παράλληλα θίγονται οι συνέπειες του πολέμου και της ανθρώπινης πλάνης.