Νέες διακρίσεις για την τάξη κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου

Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας Αντώνης Κουφουδάκης μαζί με τους μαθητές του συμμετείχε και φέτος τόσο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας όσο και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Αθήνας. Οι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαιρετικές παραστάσεις, να παίξουν ως ενεργά μέλη σε masterclass με σπουδαίους καλλιτέχνες ενώ κάποιοι από τους μαθητές συμμετείχαν και στους διαγωνισμούς κιθάρας οι οποίοι είχαν πολύ υψηλό επίπεδο σε όλες τις κατηγορίες. Η Αριάδνη Γεωργιοπούλου και ο Ιάσονας Γεωργιόπουλος έλαβαν επαίνους στην Μεσαία και Μεγάλη Κατηγορία του Διαγωνισμού του 33ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας, ενώ η "Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών" προσέφερε στον Ιάσονα Γεωργιόπουλο Ρεσιτάλ Κιθάρας στο PODIUM Νέων Καλλιτεχνών του επόμενου έτους. Παράλληλα, ο Γιώργος Αντωνάκος έλαβε το Β' Βραβείο στην πρώτη κατηγορία του Διαγωνισμού του 39ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Αθήνας.